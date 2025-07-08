Паркування авто на пляжі: який штраф для водія

Авто на березі. Фото: freepik.com

З початком літньої спеки пляжі заповнюються відпочивальниками. Проте варто бути обережнішим за кордоном, наприклад, в Іспанії, де спеціальний закон "Про узбережжя" забороняє несанкціоноване паркування та рух транспортних засобів на пляжах.

Про це написав 20minutos.

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Штрафні санкції

Розмір стягнення залежить від тяжкості порушення, місцевих правил та типу місця, де водій ставить свій автомобіль. Звичайний штраф становить від 50 до 150 євро, залежно від положень кожної міської ради.

У випадках, коли пляж розташований у межах заповідника, природного парку або спеціальної охоронної зони, штрафи можуть значно зростати, сягаючи 6000 євро.

Також важливо переконатися, що кемпінг з автофургоном або кемпером є законним, позаяк в переважній більшості випадків це теж є підставою для штрафу.

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Як видалити пісок з салону

Після поїздки за місто автомобіль може покритися піском ззовні та всередині. Спочатку видаліть його з салону стисненим повітрям, яке можна знайти на АЗС, особливо з килимків та важкодоступних місць. Після цього рекомендується скористатися пилотягом для салону, щоб видалити залишки піску.

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