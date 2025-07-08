Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Який штраф за паркування авто на пляжі

Який штраф за паркування авто на пляжі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 05:10
Паркування авто на пляжі: який штраф для водія
Авто на березі. Фото: freepik.com

З початком літньої спеки пляжі заповнюються відпочивальниками. Проте варто бути обережнішим за кордоном, наприклад, в Іспанії, де спеціальний закон "Про узбережжя" забороняє несанкціоноване паркування та рух транспортних засобів на пляжах.

Про це написав 20minutos.

Реклама
Читайте також:

Штрафні санкції

Розмір стягнення залежить від тяжкості порушення, місцевих правил та типу місця, де водій ставить свій автомобіль. Звичайний штраф становить від 50 до 150 євро, залежно від положень кожної міської ради. 

У випадках, коли пляж розташований у межах заповідника, природного парку або спеціальної охоронної зони, штрафи можуть значно зростати, сягаючи 6000 євро.

Також важливо переконатися, що кемпінг з автофургоном або кемпером є законним, позаяк в переважній більшості випадків це теж є підставою для штрафу.

Також читайте:

Які штрафи за тонування скла автомобілів

Як не отримати несподіваний штраф за паркування біля магазину

Як видалити пісок з салону

Після поїздки за місто автомобіль може покритися піском ззовні та всередині. Спочатку видаліть його з салону стисненим повітрям, яке можна знайти на АЗС, особливо з килимків та важкодоступних місць. Після цього рекомендується скористатися пилотягом для салону, щоб видалити залишки піску.

Також читайте:

Який штраф водію за відмову від алкотестера

За скільки проміле у водія не заберуть права в Україні

пляж авто парковка штраф штрафи автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації