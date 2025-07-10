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Головна Авто Поширені звички водіїв, за які штрафують

Поширені звички водіїв, за які штрафують

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 20:40
Пʼять поширених звичок водія, які призводять до штрафів
Світлофор. Фото: freepik.com

Часто водії можуть навіть не замислюватися над тим, що вони порушують правила, за які передбачені чималі штрафні санкції. Ось пʼять ситуацій, які трапляються щодня, та можуть призвести до неприємного фінансового стягнення.

Про це написав Autogid.

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Швидкість +20 км/год

В Україні багато водіїв вважають, що їхати на 20 км/год понад дозволену швидкість дозволено. Але поліція може на законних підставах зафіксувати перевищення та виписати штраф. Плюс у разі ДТП ці зайві кілометри можуть зіграти проти порушника у суді. 

Жовтий сигнал

Водії часто проскакують перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Багато хто думає, що це дозволено. Насправді сигнал означає заборону руху, окрім випадків, коли гальмування може бути аварійним. За такий проїзд передбачений штраф 510 грн.

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Вмикайте поворотники

Багато учасників руху перестроюються без увімкненого поворотника або подають цей сигнал запізно. Це дратує інших водіїв та передбачає штраф 510 грн.

Не своя смуга

Часто водії їдуть другим рядом аж до останнього метра перед поворотом, щоб проскочити швидше. Це створює хаос на дорозі, може спричинити ДТП та чималий штраф.

Ліва смуга

На заміських трасах багато хто забуває, що крайня ліва смуга призначена лише для обгону, повороту ліворуч та розвороту. За постійний рух нею передбачений штраф 510 грн.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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