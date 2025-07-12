Штраф за багажник на крыше автомобиля в Украине в 2025 году

Авто с грузом на крыше. Фото: pelican.com

В Украине штраф за багажник на крыше автомобиля отсутствует, если он установлен правильно и не нарушает Правил дорожного движения. Водитель должен придерживаться габаритов багажа, его надежного крепления и не брать груз больше, чем допускает безопасность движения.

В каких случаях багаж на крыше авто могут признать нарушением правил перевозки грузов и наложить штрафные санкции.

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Превышение габаритов

Если груз на багажнике выступает за установленные ПДД пределы, за такое нарушение предусмотрен штраф 510 грн. Например, выступает более чем на один метр спереди или сзади, или по ширине/высоте сверх допустимых норм (2,6 м по ширине, 4 м по высоте).

Крепление груза

Если багаж ненадежно закреплен, это может создать опасность для других участников движения или нанести ущерб дорожной инфраструктуре. Что также подпадает под статью о нарушении правил перевозки грузов.

Перекрытие обзора

Груз или сам багажник не должны перекрывать обзор водителю или закрывать световые приборы автомобиля.

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Незарегистрированный багажник

Если багажник установлен не на штатные крепления, а является изменением конструкции автомобиля, это требует сертификации и разрешения. Если этого не было сделано, такой поступок также является нарушением правил перевозки грузов.

Регистрация не нужна, если автомобиль имеет штатные места крепления (рейлинги) и автобокс/багажник закреплен на них с заводским сертификатом производителя авто.

Превышение габаритно-весовых норм

Если вес груза вместе с багажником превышает допустимые нормы (обычно не более 50-75 кг, зависит от производителя авто), то штрафы за превышение габаритно-весовых составляют:

на 5-10% — 8500 грн;

на 10-20% — 17 000 грн;

на 20-30% — 34 000 грн;

более чем на 30% — 51 000 грн.

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