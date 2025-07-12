Штраф за багажник на даху автомобіля в Україні у 2025 році

Авто з вантажем на даху. Фото: pelican.com

В Україні штраф за багажник на даху автомобіля відсутній, якщо він встановлений правильно та не порушує Правил дорожнього руху. Водій має дотримуватися габаритів багажу, його надійного кріплення та не брати вантаж більший ніж допускає безпека руху.

В яких випадках багаж на даху авто можуть визнати порушенням правил перевезення вантажів та накласти штрафні санкції.

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Перевищення габаритів

Якщо вантаж на багажнику виступає за встановлені ПДР межі, за таке порушення передбачено штраф 510 грн. Наприклад, виступає більше ніж на один метр спереду чи ззаду, або по ширині/висоті понад допустимі норми (2,6 м по ширині, 4 м по висоті).

Кріплення вантажу

Якщо багаж ненадійно закріплений, це може створити небезпеку для інших учасників руху або завдати шкоди дорожньої інфраструктури. Що також підпадає під статтю про порушення правил перевезення вантажів.

Перекриття огляду

Вантаж або сам багажник не повинні перекривати огляд водієві або закривати світлові прилади автомобіля.

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Незареєстрований багажник

Якщо багажник встановлений не на штатні кріплення, а є зміною конструкції автомобіля, це вимагає сертифікації та дозволу. Якщо цього не було зроблено, такий вчинок також є порушення правил перевезення вантажів.

Реєстрація не потрібна, якщо автомобіль має штатні місця кріплення (рейлінги) та автобокс/багажник закріплений на них з заводським сертифікатом виробника авто.

Перевищення габаритно-вагових норм

Якщо вага вантажу разом з багажником перевищує допустимі норми (зазвичай не більше 50-75 кг, залежить від виробника авто), то штрафи за перевищення габаритно-вагових становлять:

на 5–10% — 8500 грн;

на 10–20% — 17 000 грн;

на 20–30% — 34 000 грн;

на понад 30% — 51 000 грн.

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