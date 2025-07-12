Сколько без штрафа можно ездить на транзитных номерах в Украине

Авто с транзитными номерами. Фото: nomer-avto.com.ua

Транзитные номерные знаки красного цвета выдают в случаях, когда транспортное средство еще не зарегистрировано или снято с учета, но должно перемещаться по дорогам. Сколько времени можно ездить на транзитных номерах во время военного положения.

Об этом сообщили Факты ICTV.

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После приобретения нового авто в автосалоне, когда он еще не поставлен на постоянный учет.

После снятия с учета авто для продажи за границу. Новый владелец имеет право временно передвигаться на таком транспортном средстве.

Для перевозки транспортного средства без постоянной регистрации (например, в случае временного ввоза или переоформления юридического лица).

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Когда время менять номера

Владельцы автомобилей обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в течение 10 суток после приобретения (получения) или таможенного оформления, или временного ввоза на территорию Украины (пункт 7 постановления № 1388).

Срок государственной регистрации продлевается в случае введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. В случае прекращения или отмены военного положения владельцы обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в течение 90 дней.

Вместе с тем эксплуатация транспортных средств, которые не зарегистрированы (не перерегистрированы) в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, соответствующих требованиям, установленным МВД, запрещается.

Таким образом перерегистрировать авто и переходить на постоянные номера не обязательно, это можно сделать в течение 90 дней после завершения военного положения. Но так можно только при условии, если владелец не собирается пользоваться транспортным средством в течение этого времени.

Какой штраф

Штраф за транзитные номера составляет 850 грн, согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно КУоАП, такой штраф не является одноразовым. То есть, если водителя остановят повторно за это же нарушение, ему снова выпишут штраф.

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