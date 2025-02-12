Простой способ подсчета стоимости регистрации авто в Украине

Расчет расходов. Фото: freepik.com

Перерегистрация транспортных средств актуальна при смене владельца авто, а также при восстановлении утраченных или поврежденных документов. Чтобы уже перед обращением знать, сколько придется потратить денег за оформление, можно самому рассчитать сумму дома.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Как работает калькулятор

"Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств" находится по ссылке. Благодаря онлайн-функционалу можно сразу узнать стоимость услуг сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства с учетом налогов и сборов.

Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:

административную услугу;

стоимость номерного знака;

налог от второй продажи транспортного средства;

сумму пенсионного сбора при первой регистрации легкового авто.

Как выбрать номерной знак

При перерегистрации транспортных средств автовладелец может оставить предыдущий номерной знак или выбрать новый с определенной комбинацией. Проверить их наличие и выбрать номер можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Номерные знаки сгруппированы по категориям, их можно отсортировать от самых дешевых до самых дорогих и наоборот или сразу вбить в поиск желаемую комбинацию.

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