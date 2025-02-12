Простой способ подсчета стоимости регистрации авто в Украине

Как самому рассчитать стоимость регистрации авто в Украине
Перерегистрация транспортных средств актуальна при смене владельца авто, а также при восстановлении утраченных или поврежденных документов. Чтобы уже перед обращением знать, сколько придется потратить денег за оформление, можно самому рассчитать сумму дома.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
Как работает калькулятор
"Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств" находится по ссылке. Благодаря онлайн-функционалу можно сразу узнать стоимость услуг сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства с учетом налогов и сборов.
Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:
- административную услугу;
- стоимость номерного знака;
- налог от второй продажи транспортного средства;
- сумму пенсионного сбора при первой регистрации легкового авто.
Как выбрать номерной знак
При перерегистрации транспортных средств автовладелец может оставить предыдущий номерной знак или выбрать новый с определенной комбинацией. Проверить их наличие и выбрать номер можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.
Номерные знаки сгруппированы по категориям, их можно отсортировать от самых дешевых до самых дорогих и наоборот или сразу вбить в поиск желаемую комбинацию.
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