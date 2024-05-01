В МВД объяснили, чем грозит водителям использование поддельных прав

Водительское удостоверение. Фото: УНИАН

Внешне поддельные водительские удостоверения похожи на оригинальные, но поскольку их нет в госреестрах, то они не отображаются в приложении "Дія" или в "Кабинете водителя". Вместе с уголовной ответственностью за использование таких прав, водители могут стать жертвами мошенников, которые предлагают им фальшивые документы.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Ответственность за использование

Поддельные права пользуются непонятной популярностью в Украине. Хотя за использование заведомо подложных документов водителям угрожает уголовная ответственность (ч. 4 ст. 358 УК):

штраф до 50 тысяч рублей;

пробационный надзор сроком до двух лет;

ограничения сроком до двух лет.

Финансовое мошенничество

Темой водительских удостоверений активно пользуются мошенники для получения финансовых данных пользователей. Злоумышленники создают фишинговые сайты с предложением продажи якобы настоящих прав. Таким образом, они получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают их деньги.

Как защититься от мошенников

Честно сдавайте экзамены и получайте водительские права в сервисном центре МВД, не пользуясь услугами сомнительных сайтов.

Следуйте советам киберполиции, которые собраны на сайте "Кибер Брама".

Если заметили признаки мошенничества в интернете или стали жертвой киберпреступления — подайте электронное обращение в киберполицию.

Ранее в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии. Также юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права.