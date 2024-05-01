В МВС пояснили, чим загрожує водіям користування підробленими правами

Посвідчення водія. Фото: УНІАН

Зовні підроблені посвідчення водія схожі на оригінальні, але, позаяк їх немає у держреєстрах, то вони не відображаються у застосунку "Дія" або в "Кабінеті водія". Разом з кримінальною відповідальністю за користування такими правами, водії також можуть стати жертвами шахраїв, які пропонують їм фальшиві документи.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Відповідальність за користування

Підробні права мають незрозумілу популярність в Україні. Хоча за використання завідомо підроблених документів водіям загрожує кримінальна відповідальність (ч. 4 ст. 358 ККУ):

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пробаційний нагляд на термін до двох років;

обмеження на термін до двох років.

Фінансове шахрайство

Темою посвідчень водія активно користуються шахраї задля отримання фінансових даних користувачів. Зловмисники створюють фішингові сайти з пропозицією продажу нібито справжніх прав. У такий спосіб вони отримують доступ до електронних гаманців громадян й надалі привласнюють їхні гроші.

Як захиститися від шахраїв

Чесно складайте іспити та отримуйте посвідчення водія у сервісному центрі МВС, не користуючись послугами сумнівних сайтів.

Дотримуйтеся порад кіберполіції, які зібрані на сайті "Кібер Брама".

Якщо помітили ознаки шахрайства в інтернеті або стали жертвою кіберзлочину — подайте електронне звернення до кіберполіції.

Раніше у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті. Також юрист пояснив, за яких обставин в ухилянтів можуть відбирати водійські права.