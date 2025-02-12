Простий спосіб підрахунку вартості реєстрації авто в Україні

Розрахунок витрат. Фото: freepik.com

Перереєстрація транспортних засобів актуальна під час зміни власника авто, а також при відновленні втрачених або пошкоджених документів. Щоб уже перед зверненням знати, скільки доведеться витратити грошей за оформлення, можна самому розрахувати суму вдома.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Як працює калькулятор

"Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів" можна знайти за посиланням. Завдяки онлайн-функціоналу можна одразу дізнатися вартість послуг сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу з урахуванням податків та зборів.

Сервіс онлайн-розрахунку вартості враховує:

адміністративну послугу;

вартість номерного знака;

податок від другого продажу транспортного засобу;

суму пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Як вибрати номерний знак

Під час перереєстрації транспортних засобів автовласник може залишити попередній номерний знак або обрати новий з визначеною комбінацією. Перевірити їх наявність та обрати номер можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Номерні знаки згруповані за категоріями, їх можна відсортувати від найдешевших до найдорожчих та навпаки або одразу вбити в пошук бажану комбінацію.

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