Скільки без штрафу можна їздити на транзитних номерах в Україні

Авто з транзитними номерами. Фото: nomer-avto.com.ua

Транзитні номерні знаки червоного кольору видають у випадках, коли транспортний засіб ще не зареєстрований або знятий з обліку, але мусить переміщуватися дорогами. Скільки часу можна їздити на транзитних номерах під час воєнного стану.

Про це повідомили Факти ICTV.

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Після придбання нового авто в автосалоні, коли він ще не поставлений на постійний облік.

Після зняття з обліку авто для продажу за кордон. Новий власник має право тимчасово пересуватися на такому транспортному засобі.

Для перевезення транспортного засобу без постійної реєстрації (наприклад, у разі тимчасового ввезення або переоформлення юридичної особи).

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Коли час міняти номери

Власники автомобілів зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 10 діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України (пункт 7 постанови № 1388).

Термін державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 90 днів.

Водночас експлуатація транспортних засобів, які не зареєстровані (не перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних знаків, що відповідають вимогам, установленим МВС, забороняється.

Таким чином перереєстровувати авто та переходити на постійні номери не обов’язково, це можна зробити протягом 90 днів після завершення воєнного стану. Але так можна лише за умови, якщо власник не збирається користуватися транспортним засобом протягом цього часу.

Який штраф

Штраф за транзитні номери становить 850 грн, відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з КУпАП, такий штраф не є одноразовим. Тобто, якщо водія зупинять повторно за це ж порушення, йому знову випишуть штраф.

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