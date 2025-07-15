Штраф за прослуховування музики в автомобілі: коли виписують

Водій вмикає аудіосистему в машині. Фото: freepik.com

Салон автомобіля вважається приватною територією, але доки звідти не починають заважати іншим людям. Відтак, прослуховування музики в машині може призвести до штрафу як за її зміст, так й за рівень гучності, особливо у нічний час.

В яких випадках на водія може чекати стягнення?

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Російська музика

Стягнення може бути накладене на водія, якщо звук російської музики виходить за межі машини. Такі дії вважаються публічною трансляцією контенту країни-агресора.

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" стосується не лише медіа, а й публічних просторів, включаючи громадський транспорт та приватні авто.

Штрафи за таке порушення можуть бути значними — від 5100 грн до 8500 грн за перше порушення, та від 17 000 грн до 25 500 грн за повторне. Але законопроєкт № 9547, який пропонує такі стягнення досі не ухвалений. Тому деякі юристи вказують, що механізму покарання саме за російську музику в авто (якщо вона не супроводжується іншими порушеннями, наприклад, хуліганством) поки що немає.

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Надто гучна музика

Стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) забороняє порушувати громадський спокій після 22:00 й до 8:00 ранку у парках, скверах, зонах відпочинку та на прибудинкових територіях. Максимальний допустимий рівень шуму в цих місцях вночі не повинен перевищувати 55 дБ.

За перше порушення цієї норми передбачений штраф від 85 грн до 255 грн. За повторне — від 255 грн до 510 грн. При цьому додатково суд може конфіскувати звуковідтворювальну апаратуру порушника.

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