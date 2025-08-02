Новий закон в Україні: як водіїв позбавлятимуть прав

Поліція зупинила порушника. Фото: Патрульна поліція Києва

В Україні готуються кардинальні зміни в системі покарань за порушення правил дорожнього руху — у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12172. Основна ідея ініціативи доволі жорстка: три порушення протягом року можуть призвести до позбавлення водійських прав.

Про це повідомив Autogid.

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Нові правила стосуються ключових порушень, які вважаються найнебезпечнішими. Наприклад, ігнорування пішоходів на переході, проїзд на червоний сигнал світлофора та інші маневри, що створюють загрозу для життя та здоров'я учасників дорожнього руху.

За перше таке порушення водіям доведеться сплатити штраф у розмірі 1020 грн .

. Якщо протягом року буде зафіксовано повторне аналогічне порушення, сума штрафу зросте до 2550 грн, а водій може втратити права на термін до одного року.

Визначати розмір штрафів та фіксувати порушення будуть співробітники Національної поліції спільно з Військовою інспекцією з питань безпеки дорожнього руху. Але остаточне рішення про позбавлення водійських прав залишатиметься винятковою компетенцією суду.

За словами експертів, головна мета цих змін — покласти край безкарності за дрібні, на перший погляд, порушення, які насправді є однією з основних причин аварійності.

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Принцип накопичення

Нова система передбачає, що навіть після сплати штрафу інформація про порушення залишається в реєстрі. Це створює механізм накопичення відповідальності, подібний до того, що успішно діє в багатьох країнах Європи. Кожне наступне порушення обтяжується попередніми, що робить покарання неминучим.

Наразі законопроєкт №12172 вже внесли до порядку денного Верховної Ради. Це означає, що його можуть ухвалити найближчим часом. Якщо закон набуде чинності, на українських дорогах почне діяти значно суворіша система контролю та відповідальності.

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