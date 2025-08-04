Як повернути вилучені через суд водійські права

Суддя робить записи. Фото: freepik.com

Позбавлення права керування транспортними засобами на певний час є одним з найсуворіших адміністративних стягнень, яке застосовується за грубі порушення Правил дорожнього руху. Після завершення терміну, визначеного судом, водії стикаються з питанням: як те де отримати свої документи назад.

Якою є процедура повернення посвідчення водія відповідно до чинного законодавства України.

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Поліцейські, які зафіксували порушення, складають протокол, що потім направляється до суду. Саме суддя, розглянувши всі матеріали справи, виносить постанову, де чітко зазначається термін, на який водія позбавляють права керування. Він починається з моменту набуття постановою суду чинності, що зазвичай відбувається за 10 днів після винесення постанови, якщо не подано апеляцію.

Після цього водій зобовʼязаний самостійно здати своє посвідчення водія до сервісного центру МВС, який відповідає за місце реєстрації. Хоча законодавство прямо не визначає суворого покарання за несвоєчасну здачу документа, це може ускладнити процедуру повернення в майбутньому.

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Порядок повернення

Процедура повернення посвідчення водія регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами".

Головна вимога — обов’язкове складання іспитів. Навіть якщо водія було позбавлено прав на відносно невеликий термін (наприклад, 6 місяців), він все одно повинен пройти повну процедуру:

Теоретичний іспит у будь-якого сервісному центрі МВС. Тести складаються на комп’ютері та містять 20 питань, на які потрібно відповісти за 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок.

у будь-якого сервісному центрі МВС. Тести складаються на комп’ютері та містять 20 питань, на які потрібно відповісти за 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок. Практичний іспит містить демонстрацію навичок водіння в умовах реального дорожнього руху. Він також приймається в сервісному центрі МВС.

Якщо водій був позбавлений прав за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння (ст. 130 КУпАП), додатковою умовою є проходження обов’язкового медичного огляду та отримання нової медичної довідки форми 083/о, що підтверджує його придатність до керування транспортними засобами.

Якщо позбавляють права на керування транспортними засобами за ст. 130 або/та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) осіб, які отримали його вперше на два роки, повернення посвідчення водія не відбувається. В такому випадку перед допуском до іспитів потрібно заново пройти перепідготовки в навчальному закладі.

Необхідні документи

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Ідентифікаційний код.

Медична довідка форми 083/о (обов’язкова для тих, хто був позбавлений прав за ст. 130 КУпАП).

Довідка про відсутність заборгованості по штрафах за порушення ПДР.

Заява на повернення посвідчення водія (заповнюється безпосередньо в сервісному центрі).

Постанова суду про позбавлення права керування транспортними засобами.

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів сервісний центр МВС повертає посвідчення водія. Якщо старе посвідчення ще дійсне, його повернуть власнику. Якщо ж термін дії закінчився, видається новий документ.

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