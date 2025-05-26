Хто може безплатно отримати водійське посвідчення в Україні у 2025 році

Водійське посвідчення. Фото: РБК-Україна

В Україні певні категорії громадян мають право на безплатне навчання в спеціалізованих автошколах та отримання посвідчення водія. Для ветеранів й ветеранок, які повернулися з війни та отримали інвалідність, автомобіль надає можливість жити активно та бути незалежними.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

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У межах програми "Безбар’єрні автошколи" навчання керування спеціалізованими автомобілями можуть отримати особи з інвалідністю. Це стосується:

ветеранів війни;

членів їхніх сімей;

родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Як отримати навчання

Щоб потрапити на навчання, яке фінансує Міністерство у справах ветеранів, потрібно подати заявку у місцевий підрозділ ветеранської політики, наприклад, у районній адміністрації. Заявки приймаються як у письмовій, так і в електронній формі. У комплекті з заявою потрібно мати:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію індивідуальної програми реабілітації;

посвідчення, що підтверджує статус;

копію свідоцтва про шлюб чи народження (для членів сімей);

медичну довідку про придатність до керування авто.

Спеціалізовані автошколи

В Україні працюють 16 спеціалізованих автошкіл у 14 регіонах, з яких 7 знаходяться на базі навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ. Це дозволяє ветеранам отримати необхідні знання та навички для безпечного керування автомобілем, зокрема для тих, хто має обмежені можливості.

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