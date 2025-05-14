Які обмеження дає код 78 в посвідченні водія

Водійське посвідчення. Фото: millerlawfirm.ua

В посвідченнях водія сучасного зразка часто зустрічається спеціальна позначка "78". Ці цифри означають, що водій складав практичний іспит на права в автомобілі з автоматичною коробкою передач.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Який сенс у позначці

Постанова Кабміну від 22 вересня 2021 року № 1007 зобов’язує позначати кодом "78" дванадцяту графу водійського документа. Це означає, що водій має право керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач.

Якщо цей код в графі відсутній, тоді можна сідати за кермо транспортного засобу з будь-якою трансмісією. Це не стосується водіїв, яким посвідчення водія видавались до 2021 року.

Зазначимо, що відмітка "78" присутня в посвідченнях водія в країнах Євросоюзу.

Практична перепідготовка

Під час навчання в автошколі кандидат у водії обирає транспортний засіб з автоматичною або механічною коробкою передач. Практичне навчання на авто з механікою становить 40 годин, на АКПП — 38 годин.

Якщо людина вже має посвідчення водія з відміткою "78", але бажає навчитись керувати авто з механічною коробкою передач, необхідно потрібно пройти практичну перепідготовку в автошколі на МКПП та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Після цього посвідчення водія буде видане без коду "78", що дозволить керувати транспортними засобами з будь-яким типом трансмісії.

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