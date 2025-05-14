Які обмеження дає код 78 в посвідченні водія

Що означає код 78 в українському посвідченні водія
В посвідченнях водія сучасного зразка часто зустрічається спеціальна позначка "78". Ці цифри означають, що водій складав практичний іспит на права в автомобілі з автоматичною коробкою передач.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
Який сенс у позначці
Постанова Кабміну від 22 вересня 2021 року № 1007 зобов’язує позначати кодом "78" дванадцяту графу водійського документа. Це означає, що водій має право керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач.
Якщо цей код в графі відсутній, тоді можна сідати за кермо транспортного засобу з будь-якою трансмісією. Це не стосується водіїв, яким посвідчення водія видавались до 2021 року.
Зазначимо, що відмітка "78" присутня в посвідченнях водія в країнах Євросоюзу.
Практична перепідготовка
Під час навчання в автошколі кандидат у водії обирає транспортний засіб з автоматичною або механічною коробкою передач. Практичне навчання на авто з механікою становить 40 годин, на АКПП — 38 годин.
Якщо людина вже має посвідчення водія з відміткою "78", але бажає навчитись керувати авто з механічною коробкою передач, необхідно потрібно пройти практичну перепідготовку в автошколі на МКПП та скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.
Після цього посвідчення водія буде видане без коду "78", що дозволить керувати транспортними засобами з будь-яким типом трансмісії.
Раніше ми писали, де у світі водію можна їздити з українськими правами, а де — ні. Також стало відомо, скільки коштують права на водіння вантажівки в Німеччині.
Читайте Новини.LIVE!