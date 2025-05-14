Какие ограничения дает код 78 в водительском удостоверении

Водительское удостоверение. Фото: millerlawfirm.ua

В водительских удостоверениях современного образца часто встречается специальная пометка "78". Эти цифры означают, что водитель сдавал практический экзамен на права в автомобиле с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Какой смысл в отметке

Постановление Кабмина от 22 сентября 2021 года № 1007 обязывает обозначать кодом "78" двенадцатую графу водительского документа. Это означает, что водитель имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач.

Если этот код в графе отсутствует, тогда можно садиться за руль транспортного средства с любой трансмиссией. Это не касается водителей, которым водительское удостоверение выдавались до 2021 года.

Отметим, что отметка "78" присутствует в удостоверениях водителя в странах Евросоюза.

Практическая переподготовка

Во время обучения в автошколе кандидат в водители выбирает транспортное средство с автоматической или механической коробкой передач. Практическое обучение на авто с механикой составляет 40 часов, на АКПП — 38 часов.

Если человек уже имеет водительское удостоверение с отметкой "78", но желает научиться управлять авто с механической коробкой передач, необходимо нужно пройти практическую переподготовку в автошколе на МКПП и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

После этого водительское удостоверение будет выдано без кода "78", что позволит управлять транспортными средствами с любым типом трансмиссии.

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