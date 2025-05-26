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Как бесплатно получить водительские права в Украине в 2025 году

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Дата публикации 26 мая 2025 23:24
Кто может бесплатно получить водительское удостоверение в Украине в 2025 году
Водительское удостоверение. Фото: РБК-Украина

В Украине определенные категории граждан имеют право на бесплатное обучение в специализированных автошколах и получение водительского удостоверения. Для ветеранов, которые вернулись с войны и получили инвалидность, автомобиль предоставляет возможность жить активно и быть независимыми.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

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Компенсации за обучение

В рамках программы "Безбарьерные автошколы" обучение управлению специализированными автомобилями могут получить лица с инвалидностью. Это касается:

  • ветеранов войны;
  • членов их семей;
  • семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как получить обучение

Чтобы попасть на обучение, которое финансирует Министерство по делам ветеранов, нужно подать заявку в местное подразделение ветеранской политики, например, в районной администрации. Заявки принимаются как в письменной, так и в электронной форме. В комплекте с заявлением нужно иметь:

  • копию паспорта гражданина Украины;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию индивидуальной программы реабилитации;
  • удостоверение, подтверждающее статус;
  • копию свидетельства о браке или рождении (для членов семей);
  • медицинскую справку о пригодности к управлению авто.

Специализированные автошколы

В Украине работает 16 специализированных автошкол в 14 регионах, из которых 7 находятся на базе учебных заведений Министерства внутренних дел. Это позволяет ветеранам получить необходимые знания и навыки для безопасного управления автомобилем, в частности для тех, кто имеет ограниченные возможности.

Ранее мы писали, что означает код 78 в украинском водительском удостоверении. Также сообщалось, как в Украине усложнили сдачу экзаменов на водительские права.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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