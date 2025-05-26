Кто может бесплатно получить водительское удостоверение в Украине в 2025 году

Как бесплатно получить водительские права в Украине в 2025 году
В Украине определенные категории граждан имеют право на бесплатное обучение в специализированных автошколах и получение водительского удостоверения. Для ветеранов, которые вернулись с войны и получили инвалидность, автомобиль предоставляет возможность жить активно и быть независимыми.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Компенсации за обучение
В рамках программы "Безбарьерные автошколы" обучение управлению специализированными автомобилями могут получить лица с инвалидностью. Это касается:
- ветеранов войны;
- членов их семей;
- семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Как получить обучение
Чтобы попасть на обучение, которое финансирует Министерство по делам ветеранов, нужно подать заявку в местное подразделение ветеранской политики, например, в районной администрации. Заявки принимаются как в письменной, так и в электронной форме. В комплекте с заявлением нужно иметь:
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию индивидуальной программы реабилитации;
- удостоверение, подтверждающее статус;
- копию свидетельства о браке или рождении (для членов семей);
- медицинскую справку о пригодности к управлению авто.
Специализированные автошколы
В Украине работает 16 специализированных автошкол в 14 регионах, из которых 7 находятся на базе учебных заведений Министерства внутренних дел. Это позволяет ветеранам получить необходимые знания и навыки для безопасного управления автомобилем, в частности для тех, кто имеет ограниченные возможности.
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