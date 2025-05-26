Кто может бесплатно получить водительское удостоверение в Украине в 2025 году

Водительское удостоверение. Фото: РБК-Украина

В Украине определенные категории граждан имеют право на бесплатное обучение в специализированных автошколах и получение водительского удостоверения. Для ветеранов, которые вернулись с войны и получили инвалидность, автомобиль предоставляет возможность жить активно и быть независимыми.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

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В рамках программы "Безбарьерные автошколы" обучение управлению специализированными автомобилями могут получить лица с инвалидностью. Это касается:

ветеранов войны;

членов их семей;

семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Как получить обучение

Чтобы попасть на обучение, которое финансирует Министерство по делам ветеранов, нужно подать заявку в местное подразделение ветеранской политики, например, в районной администрации. Заявки принимаются как в письменной, так и в электронной форме. В комплекте с заявлением нужно иметь:

копию паспорта гражданина Украины;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию индивидуальной программы реабилитации;

удостоверение, подтверждающее статус;

копию свидетельства о браке или рождении (для членов семей);

медицинскую справку о пригодности к управлению авто.

Специализированные автошколы

В Украине работает 16 специализированных автошкол в 14 регионах, из которых 7 находятся на базе учебных заведений Министерства внутренних дел. Это позволяет ветеранам получить необходимые знания и навыки для безопасного управления автомобилем, в частности для тех, кто имеет ограниченные возможности.

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