Что безопаснее: электрические или бензиновые кроссоверы

Кроссоверы. Фото: autocar.co.uk

Некоторые эксперты утверждают, что электрические кроссоверы и внедорожники по меньшей мере такие же безопасные, как и их бензиновые аналоги, а в некоторых случаях, по оценкам IIHS, даже предлагают лучшую защиту от столкновений. Впрочем, электромобили тяжелее и работают бесшумно, что порождает новые соображения о безопасности, для надлежащей оценки которых понадобятся годы реальных данных.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Больший вес

Кроссоверы и внедорожники в среднем на 20-50% тяжелее по сравнению со своими бензиновыми аналогами. А чем тяжелее транспортное средство, тем большую силу оно создает в условиях столкновения.

Больший вес также означает больше времени, необходимого для остановки автомобиля в случае чрезвычайной ситуации.

Например, новый Hummer EV весит до 4536 кг. Для сравнения, самый тяжелый Hummer с бензиновым двигателем примерно на 1360 кг легче.

Электромобили также гораздо тише, что создает дополнительные риски для пешеходов, велосипедистов и более легких транспортных средств.

Также читайте:

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Какие лужи опасно проезжать на электромобиле

Преимущества электрокаров

Часто электромобилям вменяют большую склонность к пожароопасным ситуациям, но это не так. Руководитель отдела транспорта Великобритании в Подразделении энергетической и климатической разведки Колин Уокер отметил: "Все данные показывают, что электромобили гораздо меньше возгораются, чем их бензиновые эквиваленты".

Электромобили предлагают расширенные системы помощи водителю (ADAS), а также имеют сниженный риск опрокидывания благодаря более низкому центру тяжести. Это особенно важно для кроссоверов и внедорожников, поскольку они более подвержены опрокидываниям, ведь расположены выше от земли.

Электрические авто также получают преимущество, не имея больших бензиновых двигателей спереди, что освобождает пространство для более эффективных зон деформации, которые лучше поглощают силу удара при столкновении.

Трансмиссии в электромобилях работают по-другому: они могут мгновенно распределять крутящий момент и таким образом позволять водителю быстрее реагировать на непредвиденные дорожные ситуации.

Они сочетаются с передовыми системами контроля тяги, меньшим количеством движущихся частей и рекуперативным торможением, что повышает общую безопасность электрических кроссоверов и внедорожников.

Также читайте:

Почему водителей тошнит в электромобилях и что с этим делать

Renault готовит электрическую версию популярного в Украине кроссовера