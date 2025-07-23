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Головна Авто Електричні чи бензинові кросовери — що безпечніше для водія

Електричні чи бензинові кросовери — що безпечніше для водія

Ua en ru
Дата публікації: 23 липня 2025 15:20
Що безпечніше: електричні чи бензинові кросовери
Кросовери. Фото: autocar.co.uk

Деякі експерти стверджують, що електричні кросовери та позашляховики щонайменше такі ж безпечні, як і їхні бензинові аналоги, а у деяких випадках, за оцінками IIHS, навіть пропонують кращий захист від зіткнень. Втім, електромобілі важчі та працюють безшумно, що породжує нові міркування щодо безпеки, для належної оцінки яких знадобляться роки реальних даних.

Про це написав Slash Gear.

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Більша вага

Кросовери та позашляховики в середньому на 20-50% важчі порівняно зі своїми бензиновими аналогами. А чим важчий транспортний засіб, тим більшу силу він створює в умовах зіткнення.

Велика вага також означає більше часу, необхідного для зупинки автомобіля у разі надзвичайної ситуації.

Наприклад, новий Hummer EV важить до 4536 кг. Для порівняння, найважчий Hummer з бензиновим двигуном приблизно на 1360 кг легший.

Електромобілі також набагато тихіші, що створює додаткові ризики для пішоходів, велосипедистів та легших транспортних засобів.

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Переваги електрокарів

Часто електромобілям закидають більшу схильність до пожежонебезпечних ситуацій, але це не так. Керівник відділу транспорту Великої Британії в Підрозділі енергетичної та кліматичної розвідки Колін Вокер зазначив: "Усі дані показують, що електромобілі набагато менше займаються, ніж їхні бензинові еквіваленти".

Електромобілі пропонують розширені системи допомоги водієві (ADAS), а також мають знижений ризик перекидання завдяки нижчому центру ваги. Це особливо важливо для кросоверів та позашляховиків, позаяк вони більш схильні до перекидань, адже розташовані вище від землі.

Електричні авто також отримують перевагу, не маючи великих бензинових двигунів спереду, що звільняє простір для ефективніших зон деформації, які краще поглинають силу удару під час зіткнення.

Трансмісії в електромобілях працюють по-іншому: вони можуть миттєво розподіляти крутний момент й таким чином дозволяти водієві швидше реагувати на непередбачені дорожні ситуації.

Вони поєднуються з передовими системами контролю тяги, меншою кількістю рухомих частин й рекуперативним гальмуванням, що підвищує загальну безпеку електричних кросоверів та позашляховиків.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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