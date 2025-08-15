Видео
Главная Авто Десять ненадежных авто, которые не могут проехать и 100 000 км

Десять ненадежных авто, которые не могут проехать и 100 000 км

Дата публикации 15 августа 2025 06:00
Подержанные авто, которые не стоит покупать с пробегом 100 000 км
2017 Nissan Altima Фото: Nissan

Многие современные автомобили обещают проехать 320 000 км или даже больше, но некоторые модели не доезжают даже половины такого пробега без критических поломок. Механики компании Accurate Automotive назвали автомобили, которые могут оставить водителя в затруднительном положении даже до того, как одометр достигнет трехзначных цифр.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Jeep Wrangler и Grand Cherokee (2021-2024)

Эксперты убеждены, что любой Jeep, вероятно, не проедет 100 000 км без дорогостоящего ремонта. Слабые места: коррозия подвески, проблемы с рулевым управлением и неисправности электроники. Также стоит избегать подержанных моделей с 3,6-литровым Pentastar V6 (2011-2014 годов).

Mercedes-Benz

В плане долговечности Mercedes-Benz не всегда оправдывает ожидания. Основные проблемы: пневматическая подвеска (AIRMATIC), электроника, коробка передач и утечки масла. Они часто появляются еще до большого пробега.

Audi (A4 и другие)

Если не учитывать элегантный интерьер, Audi могут превратиться в финансовые черные дыры после 160 000 км пробега. Распространенные неисправности: накопление нагара в системе прямого впрыска топлива, сбои в трансмиссии DSG, чрезмерный расход масла и проблемы с натяжителем цепи ГРМ.

General Motors

В 2020 году показатели надежности некоторых моделей были ниже 30 из 100 по Consumer Reports. Недавно Chevrolet Tahoe, Silverado, Escalade, оснащенные 6,2-литровым двигателем GM V8 L87, испытывали поломки силовых агрегатов при относительно небольших пробегах, что приводило к дорогостоящему ремонту.

Также читайте:

Лучшие б/у авто по соотношению цена-качество в 2025 году

Стоит ли купить подержанный Mitsubishi Outlander III

Mini Cooper

Очарование Mini настоящее, но счета за обслуживание также. Модели с 2001 по 2012 год, страдают от проблем с проводкой, сбоев двигателя и поломок коробки передач.

Fiat 500

Моторы 1,4 л MultiAir, заслужили репутацию "взрывных двигателей". Масляная система выходит из строя таким образом, что водители думают, что она буквально взорвалась.

Nissan Altima

Модели 2013-2018 годов с двигателем 2,5 л были подвержены поломкам натяжителя цепи ГРМ и чрезмерному расходу масла, что иногда приводило к замене двигателя. В моделях 2019-2022 годов на ранних этапах возникали проблемы с трансмиссией CVT, в частности дрожание, пробуксовка и преждевременный выход из строя.

Chrysler 300

Смелый, полноразмерный автомобиль со стилем, но часто ненадежный. Например, машины 2011-2014 годов выпуска имеют проблемы с трансмиссией, электрикой и неисправными двигателями. Особенно, когда речь идет о 3,6-литровом Pentastar V6.

Kia Optima

Имеет неоднозначную репутацию надежности в разных поколениях. Ранние модели, особенно 2011-2015 годов, имели проблемы с 2,4 и 2-литровыми турбодвигателями, в частности их заклинивание и чрезмерный расход масла. В авто 2016-2020 годов наблюдались неровное переключение передач и преждевременный выход из строя трансмиссии.

Mitsubishi Mirage

Был дешевым и эффективным, но владельцы сообщали о задержках двигателя, чрезмерной вибрации и проблемах с трансмиссией CVT. Ранние модели (2014-2017) имели частые утечки масла и незначительные сбои системы охлаждения, тогда как более поздние версии (2018-2024) были подвержены износу тормозов и эпизодическим электрическим сбоям.

Также читайте:

Лучшие авто с пробегом по цене до 7000 долларов в Украине

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом

ремонт авто Mercedes-Benz проблемы автомобиль Audi Nissan подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
