Вживані авто, які не варто купувати з пробігом 100 000 км

2017 Nissan Altima Фото: Nissan

Багато сучасних автомобілів обіцяють проїхати 320 000 км або й більше, але деякі моделі не доїжджають навіть половини такого пробігу без критичних поломок. Механіки компанії Accurate Automotive назвали автомобілі, які можуть залишити водія у скрутному становищі навіть до того, як одометр досягне тризначних цифр.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама

Читайте також:

Jeep Wrangler та Grand Cherokee (2021–2024)

Експерти переконані, що будь-який Jeep, ймовірно, не проїде 100 000 км без дорогого ремонту. Слабкі місця: корозія підвіски, проблеми з кермовим керуванням та несправності електроніки. Також варто уникати вживаних моделей з 3,6-літровим Pentastar V6 (2011–2014 років).

Mercedes-Benz

В плані довговічності Mercedes-Benz не завжди виправдовує очікування. Основні проблеми: пневматична підвіска (AIRMATIC), електроніка, коробка передач та витоки масла. Вони часто з’являються ще до великого пробігу.

Audi (A4 та інші)

Якщо не враховувати елегантний інтер'єр, Audi можуть перетворитися на фінансові чорні діри після 160 000 км пробігу. Поширені несправності: накопичення нагару в системі прямого впорскування палива, збої в трансмісії DSG, надмірна витрата оливи та проблеми з натягувачем ланцюга ГРМ.

General Motors

У 2020 році показники надійності деяких моделей були нижче 30 зі 100 за Consumer Reports. Нещодавно Chevrolet Tahoe, Silverado, Escalade, оснащені 6,2-літровим двигуном GM V8 L87, зазнавали поломок силових агрегатів при відносно невеликих пробігах, що призводило до дорогого ремонту.

Також читайте:

Найкращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість у 2025 році

Чи варто купити вживаний Mitsubishi Outlander III

Mini Cooper

Чарівність Mini справжня, але рахунки за обслуговування також. Моделі з 2001 по 2012 рік, страждають від проблем з проводкою, збоїв двигуна та поломок коробки передач.

Fiat 500

Мотори 1,4 л MultiAir, заслужили репутацію "вибухових двигунів". Масляна система виходить з ладу таким чином, що водії думають, що вона буквально вибухнула.

Nissan Altima

Моделі 2013–2018 років з двигуном 2,5 л були схильні до поломок натягувача ланцюга ГРМ та надмірної витрати оливи, що іноді призводило до заміни двигуна. У моделях 2019–2022 років на ранніх етапах виникали проблеми з трансмісією CVT, зокрема тремтіння, пробуксовування та передчасний вихід з ладу.

Chrysler 300

Сміливий, повнорозмірний автомобіль зі стилем, але часто ненадійний. Наприклад, машини 2011–2014 років випуску мають проблеми з трансмісією, електрикою та несправними двигунами. Особливо, коли йдеться про 3,6-літровий Pentastar V6.

Kia Optima

Має неоднозначну репутацію надійності в різних поколіннях. Ранні моделі, особливо 2011–2015 років, мали проблеми з 2,4 та 2-літровими турбодвигунами, зокрема їх заклинювання та надмірну витрату оливи. У авто 2016–2020 років спостерігалися нерівне перемикання передач та передчасний вихід з ладу трансмісії.

Mitsubishi Mirage

Був дешевим та ефективним, але власники повідомляли про затримки двигуна, надмірну вібрацію та проблеми з трансмісією CVT. Ранні моделі (2014–2017) мали часті витоки оливи та незначні збої системи охолодження, тоді як пізніші версії (2018–2024) були схильні до зносу гальм та епізодичних електричних збоїв.

Також читайте:

Найкращі авто з пробігом за ціною до 7000 доларів в Україні

Чому механік не радить купувати кросовери з пробігом