Вживаний Mitsubishi Outlander третього покоління: чи варто купити

2020 Mitsubishi Outlander Фото: caranddriver.com

Mitsubishi Outlander третього покоління, що випускався з 2012 по 2022 рік, представляли як максимально простий та надійний автомобіль. На тлі сучасних складних моделей, він має вигляд звичайного авто зі своїми недоліками та перевагами.

Про це написав Autokult.

Реклама

Читайте також:

Без зайвого шику

Outlander III не вражає розкішшю. Салон виконаний у класичному японському стилі: функціонально, але без "вау-ефекту". Багажник місткістю 490 літрів має неправильну форму, що може ускладнити перевезення габаритних речей.

Простір усередині достатній для людей середнього зросту, але високим водіям може бути некомфортно через обмежені налаштування сидіння та керма. Є 7-місна версія, але третій ряд сидінь пасуватиме хіба що дітям.

Якість матеріалів та збірки трохи вища за середню, хоча з рестайлінгом 2018 року ситуація покращилася. Outlander не пропонує видатних функцій безпеки, але стабільно тримається серед лідерів у своєму класі.

В основі Outlander — класична підвіска: "Макферсон" спереду та багатоважільна ззаду. Повний привід реалізовано за допомогою електромагнітної муфти, яка ефективно працює на слизьких дорогах, але не призначена для серйозного бездоріжжя. Автомобіль став легшим та жорсткішим за свого попередника, що відчувається під час керування.

Також читайте:

Mitsubishi готує відродження культової в Україні моделі

Чи варто купувати вживаний кросовер Mitsubishi ASX

Вибір двигуна

Бензиновий 2.0 (150 к.с.). Мотор надійний, але має свої особливості. Він працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою, якій часто бракує шостої передачі, що призводить до підвищеної витрати пального на трасі (середня — близько 9 л/100 км). Варіант з варіатором CVT розв’язує проблему з передачею, але все одно збільшує витрату палива та додає шуму під час прискорення. Зате варіатор від Jatco, за умови регулярної заміни оливи, вважається довговічним.

Мотор надійний, але має свої особливості. Він працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою, якій часто бракує шостої передачі, що призводить до підвищеної витрати пального на трасі (середня — близько 9 л/100 км). Варіант з варіатором CVT розв’язує проблему з передачею, але все одно збільшує витрату палива та додає шуму під час прискорення. Зате варіатор від Jatco, за умови регулярної заміни оливи, вважається довговічним. Дизельний 2.2 Di-D (150 к.с.). Кращий вибір з погляду динаміки та економії. Завдяки високому крутному моменту (380 Нм) він забезпечує кращу динаміку, а витрата пального рідко перевищує 8 л/100 км. Двигун працює з 6-ступеневою механікою або автоматом та має гарну репутацію. Його єдиний недолік — дорожче обслуговування, характерне для всіх дизелів.

Кращий вибір з погляду динаміки та економії. Завдяки високому крутному моменту (380 Нм) він забезпечує кращу динаміку, а витрата пального рідко перевищує 8 л/100 км. Двигун працює з 6-ступеневою механікою або автоматом та має гарну репутацію. Його єдиний недолік — дорожче обслуговування, характерне для всіх дизелів. Гібрид (PHEV). Ця версія важка, не надто швидка та не завжди економічна. PHEV вигідний у місті, на коротких дистанціях, але на трасі його переваги нівелюються.

Потенційні проблеми

Найбільша проблема — корозія. Лакофарбове покриття досить крихке, й на місцях сколів швидко з'являється іржа. Особливої уваги потребують: підрамники, кріплення, вихлопна система.

Електрика також може давати збої: контакти з часом старіють, а модуль керування основними пристроями може вийти з ладу.

Бензиновий двигун 2.0 майже не має проблем, за винятком можливої втрати клапанних зазорів. А ось дизельні мотори, попри свою надійність, потребують уваги до форсунок та двомасового маховика, які є дорогими в ремонті.

Також читайте:

Новий кросовер Mitsubishi витрачає лише 4 літри бензину на 100 км

Mitsubishi відродить культовий позашляховик у 2026 році