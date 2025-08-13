Видео
Стоит ли купить подержанный Mitsubishi Outlander III

Дата публикации 13 августа 2025 06:00
Подержанный Mitsubishi Outlander третьего поколения: стоит ли купить
2020 Mitsubishi Outlander Фото: caranddriver.com

Mitsubishi Outlander третьего поколения, выпускавшийся с 2012 по 2022 год, представляли как максимально простой и надежный автомобиль. На фоне современных сложных моделей, он выглядит обычным авто со своими недостатками и преимуществами.

Об этом написал Autokult.

Outlander III не поражает роскошью. Салон выполнен в классическом японском стиле: функционально, но без "вау-эффекта". Багажник вместимостью 490 литров имеет неправильную форму, что может затруднить перевозку габаритных вещей.

Пространство внутри достаточное для людей среднего роста, но высоким водителям может быть некомфортно из-за ограниченных настроек сиденья и руля. Есть 7-местная версия, но третий ряд сидений подойдет разве что детям.

Качество материалов и сборки чуть выше среднего, хотя с рестайлингом 2018 года ситуация улучшилась. Outlander не предлагает выдающихся функций безопасности, но стабильно держится среди лидеров в своем классе.

В основе Outlander — классическая подвеска: "Макферсон" спереди и многорычажная сзади. Полный привод реализован с помощью электромагнитной муфты, которая эффективно работает на скользких дорогах, но не предназначена для серьезного бездорожья. Автомобиль стал легче и жестче своего предшественника, что ощущается при управлении.

Выбор двигателя

  • Бензиновый 2.0 (150 л.с.). Мотор надежный, но имеет свои особенности. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой, которой часто не хватает шестой передачи, что приводит к повышенному расходу топлива на трассе (средний — около 9 л/100 км). Вариант с вариатором CVT решает проблему с передачей, но все равно увеличивает расход топлива и добавляет шума при ускорении. Зато вариатор от Jatco, при условии регулярной замены масла, считается долговечным.
  • Дизельный 2.2 Di-D (150 л.с.). Лучший выбор с точки зрения динамики и экономии. Благодаря высокому крутящему моменту (380 Нм) он обеспечивает лучшую динамику, а расход топлива редко превышает 8 л/100 км. Двигатель работает с 6-ступенчатой механикой или автоматом и имеет хорошую репутацию. Его единственный недостаток — более дорогое обслуживание, характерное для всех дизелей.
  • Гибрид (PHEV). Эта версия тяжелая, не слишком быстрая и не всегда экономичная. PHEV выгоден в городе, на коротких дистанциях, но на трассе его преимущества нивелируются.

Потенциальные проблемы

Самая большая проблема — коррозия. Лакокрасочное покрытие достаточно хрупкое, и на местах сколов быстро появляется ржавчина. Особого внимания требуют: подрамники, крепления, выхлопная система.

Электрика также может давать сбои: контакты со временем стареют, а модуль управления основными устройствами может выйти из строя.

Бензиновый двигатель 2.0 почти не имеет проблем, за исключением возможной потери клапанных зазоров. А вот дизельные моторы, несмотря на свою надежность, требуют внимания к форсункам и двухмассовому маховику, которые являются дорогими в ремонте.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
