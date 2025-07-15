Mitsubishi в 2026 году возродит культовую в Украине модель

2021 Mitsubishi Pajero Фото: drive.com.au

Mitsubishi Pajero был одним из самых известных внедорожников в семействе японского производителя, и он возвращается. Недавно во время испытаний шпионам удалось сфотографировать загадочную модель, которая, вероятно, является современным видением культовой машины.

Об этом сообщил Autoevolution.

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Варианты платформы

Mitsubishi сняла с производства Pajero около четырех лет назад (последнее поколение оставалось в производстве с 2006 по 2021 год).

Новая модель может использовать платформу пикапа Triton/L200, который сейчас предлагается с дизельным и бензиновым двигателями.

Другие слухи утверждают, что совершенно новый Mitsubishi Pajero может стать кроссовером, и использовать ту же платформу, что и Outlander. Последний базируется на конструкции CMF-C/D от Renault-Nissan, которая также является основой для Kadjar, Scenic, Austral, Rafale, Qashqai, X-Trail и др.

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Что увидели шпионы

Новый Mitsubishi Pajero 2026 года. Фото: autoevolution.com

Новый автомобиль тщательно закамуфлирован, поэтому разглядеть что-то довольно трудно. Дизайн задней части несколько похож на Nissan Patrol. Он имеет вертикальный нос, большую решетку радиатора, узкие светодиодные фары и в целом квадратный дизайн, который, безусловно, достоин внедорожника, а не кроссовера.

Поговаривают, что новый Mitsubishi Pajero может быть представлен в ближайшие месяцы, а возможно, его запуск состоится уже в 2026 году.

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