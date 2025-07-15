Mitsubishi у 2026 році відродить культову в Україні модель

2021 Mitsubishi Pajero Фото: drive.com.au

Mitsubishi Pajero був одним з найвідоміших позашляховиків у сімействі японського виробника, й він повертається. Нещодавно під час випробувань шпигунам вдалося сфотографувати загадкову модель, яка, ймовірно, є сучасним баченням культової машини.

Про це повідомив Autoevolution.

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Mitsubishi зняла з виробництва Pajero близько чотирьох років тому (останнє покоління залишалося у виробництві з 2006 по 2021 рік).

Нова модель може використовувати платформу пікапа Triton/L200, який наразі пропонують з дизельним та бензиновим двигунами.

Інші чутки стверджують, що абсолютно новий Mitsubishi Pajero може стати кросовером, та використовувати ту ж платформу, що й Outlander. Останній базується на конструкції CMF-C/D від Renault-Nissan, яка також є основою для Kadjar, Scenic, Austral, Rafale, Qashqai, X-Trail тощо.

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Що побачили шпигуни

Новий Mitsubishi Pajero 2026 року. Фото: autoevolution.com

Новий автомобіль ретельно закамуфльований, тому розгледіти щось досить важко. Дизайн задньої частини дещо схожий на Nissan Patrol. Він має вертикальний ніс, велику решітку радіатора, вузькі світлодіодні фари та загалом квадратний дизайн, який, безумовно, гідний позашляховика, а не кросовера.

Подейкують, що новий Mitsubishi Pajero може бути представлений найближчими місяцями, а можливо, його запуск відбудеться вже у 2026 році.

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