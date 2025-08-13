Які надійні вживані авто можна купити в Україні за ціною до 7000 доларів

2010 Toyota Corolla Фото: topspeed.com

Вибір автомобіля за бюджету 5000–7000 доларів завжди повʼязаний з балансуванням між надійністю, комфортом та вартістю обслуговування. На українському ринку в цьому сегменті знайти нові бюджетні моделі неможливо, але присутні гарні вживані авто з Європи та Японії.

Про це повідомив car4you.

Найкращі бюджетні авто

При складанні рейтингу фахівці car4you враховували доступність моделей на українському ринку (наявність у продажу та сервісна мережа), надійність, згідно зі статистикою поломок та відгуками власників, ціни на запчастини та сервіс, безпеку та економічність.

Toyota Corolla (2005–2010): 6500–7000 доларів; двигун 1.4–1.6; типові проблеми: корозія кузова, зношення підвіски. Skoda Fabia / VW Polo / Seat Ibiza (2007–2013): 6000–7 000 доларів; 1.2–1.6; компактний салон, місцями електрика та підвіска. Ford Focus (2008–2012): 6000–7000 доларів; 1.4–2.0; зношення підвіски, автопарк/таксі в минулому. Mazda 3 (2006–2011): 6000–7000 доларів; 1.4–2.0; корозія, зношення зчеплення/підвіски. Honda Civic (2006–2010): 6500–7000 доларів; 1.4–1.8; дорожчі запчастини, витрати на сервіс. Dacia Sandero / Logan (2012–2016): 5500–6500 доларів; 1.2–1.6; базова комплектація. Chevrolet Aveo T250 (2008–2014): 6000–7000 доларів; 1.2–1.6; корозія кузова, проблеми з датчиками. Opel Astra H (2005–2010): 5500–7000 доларів; 1.4–1.8; модуль запалювання, заслінки EGR

Toyota Corolla (2005-2010)

Модель продовжує утримувати лідерство у своєму сегменті, пропонуючи надійність за доступною ціною від 6500 до 7000 доларів. Ця модель є втіленням японської філософії "зроблено назавжди": проста конструкція, широка доступність запчастин й мінімум проблем у повсякденному використанні. Атмосферні бензинові двигуни об'ємом 1.4–1.6 л споживають 6,5–8 літрів на 100 км.

При виборі вживаної Corolla варто звертати увагу на можливі слабкі місця: корозію порогів та днища, а також зношені елементи підвіски. Перевірка стану кузова, електрики та ременя ГРМ є обов'язковими для старих екземплярів.

