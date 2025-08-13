Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найкращі авто з пробігом за ціною до 7000 доларів в Україні

Найкращі авто з пробігом за ціною до 7000 доларів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 06:45
Які надійні вживані авто можна купити в Україні за ціною до 7000 доларів
2010 Toyota Corolla Фото: topspeed.com

Вибір автомобіля за бюджету 5000–7000 доларів завжди повʼязаний з балансуванням між надійністю, комфортом та вартістю обслуговування. На українському ринку в цьому сегменті знайти нові бюджетні моделі неможливо, але присутні гарні вживані авто з Європи та Японії.

Про це повідомив car4you.

Реклама
Читайте також:

Найкращі бюджетні авто

При складанні рейтингу фахівці car4you враховували доступність моделей на українському ринку (наявність у продажу та сервісна мережа), надійність, згідно зі статистикою поломок та відгуками власників, ціни на запчастини та сервіс, безпеку та економічність.

  1. Toyota Corolla (2005–2010): 6500–7000 доларів; двигун 1.4–1.6; типові проблеми: корозія кузова, зношення підвіски.
  2. Skoda Fabia / VW Polo / Seat Ibiza (2007–2013): 6000–7 000 доларів; 1.2–1.6; компактний салон, місцями електрика та підвіска.
  3. Ford Focus (2008–2012): 6000–7000 доларів; 1.4–2.0; зношення підвіски, автопарк/таксі в минулому.
  4. Mazda 3 (2006–2011): 6000–7000 доларів; 1.4–2.0; корозія, зношення зчеплення/підвіски.
  5. Honda Civic (2006–2010): 6500–7000 доларів; 1.4–1.8; дорожчі запчастини, витрати на сервіс.
  6. Dacia Sandero / Logan (2012–2016): 5500–6500 доларів; 1.2–1.6; базова комплектація.
  7. Chevrolet Aveo T250 (2008–2014): 6000–7000 доларів; 1.2–1.6; корозія кузова, проблеми з датчиками.
  8. Opel Astra H (2005–2010): 5500–7000 доларів; 1.4–1.8; модуль запалювання, заслінки EGR

Також читайте:

Чому механік не радить купувати кросовери з пробігом

Найкращі вживані Volkswagen для купівлі у 2025 році

Toyota Corolla (2005-2010)

Модель продовжує утримувати лідерство у своєму сегменті, пропонуючи надійність за доступною ціною від 6500 до 7000 доларів. Ця модель є втіленням японської філософії "зроблено назавжди": проста конструкція, широка доступність запчастин й мінімум проблем у повсякденному використанні. Атмосферні бензинові двигуни об'ємом 1.4–1.6 л споживають 6,5–8 літрів на 100 км.

При виборі вживаної Corolla варто звертати увагу на можливі слабкі місця: корозію порогів та днища, а також зношені елементи підвіски. Перевірка стану кузова, електрики та ременя ГРМ є обов'язковими для старих екземплярів.

Також читайте:

Механік назвав німецькі авто, які не варто купувати

Чи варто купити Lexus після 160 000 км пробігу

рейтинг авто Ford автомобіль Honda Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації