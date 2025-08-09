Відео
Головна Авто Чи варто купити Lexus після 160 000 км пробігу

Чи варто купити Lexus після 160 000 км пробігу

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:35
Автомобілі Lexus після 160 000 км пробігу: чи варто купити
2003 Lexus IS 300 Фото: motortrend.com

Як бренд класу люкс від Toyota, Lexus є взірцем надійності серед преміальних автомобілів. Що кажуть про довговічність та витривалість моделей марки їхні власники.

Про це написав Slash Gear.

Чи виникають проблеми

За даними власників автомобілів Lexus, ці машини відрізняються довговічністю та надійністю. Багато хто стверджує, що вони залишаються безвідмовними навіть після подолання 160 000 км.

Наприклад, один із користувачів Reddit розповів, що його Lexus 2012 року має пробіг майже 322 000 км та досі їздить чудово. Інший власник Lexus IS 300 2003 року випуску проїхав 400 000 км без особливих проблем.

Користувач u/kvn18 додав, що старий Lexus — це надійний варіант, навіть якщо він вже багато наїздив. Його мама купила Lexus ES300 1999 року з пробігом 274 000 км, який без проблем прослужив до 515 000 км. Тоді в ньому замінили коробку передач, що коштувало дорожче, ніж сам вживаний автомобіль.

Власники та експерти сходяться на думці, що при належному догляді середній Lexus може прослужити від 320 000 до 480 000 км. Деякі повідомляли й про більший пробіг. Головне — не ігнорувати проблеми, що виникають, й вчасно проводити базове обслуговування.

Зона ризику

Втім, деяких моделей краще уникати. Зокрема, Lexus IS 250 (2007-2012) має поширену проблему, пов'язану з мотором. Через пряме впорскування палива на впускних клапанах двигуна з часом накопичується нагар. Це може погіршувати роботу агрегата, знижувати його потужність та ефективність. Ремонт цієї несправності обійдеться досить дорого.

Також варто бути обережним із деякими моделями Lexus LS 460 (2007-2012). Вони відомі тим, що мають проблеми з гальмівним приводом, ремонт якого, за відгуками власників, може бути затратним.

Якщо ви все ж розглядаєте ці автомобілі, обов'язково проведіть ретельну діагностику перед покупкою, щоб уникнути несподіваних витрат у майбутньому.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
