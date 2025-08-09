Видео
Главная Авто Стоит ли купить Lexus после 160 000 км пробега

Стоит ли купить Lexus после 160 000 км пробега

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 09:35
Автомобили Lexus после 160 000 км пробега: стоит ли купить
2003 Lexus IS 300 Фото: motortrend.com

Как бренд класса люкс от Toyota, Lexus является образцом надежности среди премиальных автомобилей. Что говорят о долговечности и выносливости моделей марки их владельцы.

Об этом написал Slash Gear.

Возникают ли проблемы

Возникают ли проблемы

По данным владельцев автомобилей Lexus, эти машины отличаются долговечностью и надежностью. Многие утверждают, что они остаются безотказными даже после преодоления 160 000 км.

Например, один из пользователей Reddit рассказал, что его Lexus 2012 года имеет пробег почти 322 000 км и до сих пор ездит прекрасно. Другой владелец Lexus IS 300 2003 года выпуска проехал 400 000 км без особых проблем.

Пользователь u/kvn18 добавил, что старый Lexus — это надежный вариант, даже если он уже много наездил. Его мама купила Lexus ES300 1999 года с пробегом 274 000 км, который без проблем прослужил до 515 000 км. Тогда в нем заменили коробку передач, что стоило дороже, чем сам подержанный автомобиль.

Владельцы и эксперты сходятся во мнении, что при должном уходе средний Lexus может прослужить от 320 000 до 480 000 км. Некоторые сообщали и о большем пробеге. Главное — не игнорировать возникающие проблемы и вовремя проводить базовое обслуживание.

Зона риска

Почему Lexus уничтожает свою самую красивую гибридную модель

Названы восемь недостатков автомобилей Lexus

Зона риска

Впрочем, некоторых моделей лучше избегать. В частности, Lexus IS 250 (2007-2012) имеет распространенную проблему, связанную с мотором. Из-за прямого впрыска топлива на впускных клапанах двигателя со временем накапливается нагар. Это может ухудшать работу агрегата, снижать его мощность и эффективность. Ремонт этой неисправности обойдется достаточно дорого.

Также стоит быть осторожным с некоторыми моделями Lexus LS 460 (2007-2012). Они известны тем, что имеют проблемы с тормозным приводом, ремонт которого, по отзывам владельцев, может быть затратным.

Если вы все же рассматриваете эти автомобили, обязательно проведите тщательную диагностику перед покупкой, чтобы избежать неожиданных расходов в будущем.

Также читайте:

Почему Lexus потерял свою гордость

Почему Toyota назвала свой люксовый бренд авто Lexus

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
