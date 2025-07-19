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Главная Авто Почему Lexus потерял свою гордость

Почему Lexus потерял свою гордость

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 15:45
Зачем Lexus потерял свою гордость
Lexus ES 8-го поколения. Фото: Lexus

Премиальный бренд Toyota — Lexus — дебютировал в 1989 году и всегда с гордостью демонстрировал этот элемент. Но сегодня его уже нет в интерьерах автомобилей 8 поколения Lexus ES — почему так случилось?

Об этом написал Auto Swiat.

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Кермо Lexus ES 8-го покоління.
Фото: Toyota

Lexus ES восьмого поколения дебютировал в апреле 2025 года на Шанхайском автосалоне. Это первый Lexus со скрытыми переключателями. Сенсорные датчики над вентиляционными отверстиями в центральной консоли исчезают, когда двигатель выключается, и снова появляются, когда автомобиль перезапускается. К сожалению, из салона также исчез еще один элемент, и в отличие от переключателей — безвозвратно.

Восьмой ES — первый серийный Lexus в истории, который не имеет известного логотипа на руле. Более того, логотип также исчез с задней части автомобиля. В обоих случаях стилизованную букву "L", заключенную в эллипс, заменили на банальную надпись "Lexus".

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Почему исчез логотип

Задня частина Lexus ES 8-го покоління.
Фото: Toyota

Говорят, что исчезновение логотипа связано с новым дизайнерским языком Lexus: "Чистые технологии x Элегантность". Это довольно странно, поскольку логотип Lexus широко узнаваем, особенно в США, важнейшем рынке японского премиального бренда.

И если это часть новой эстетики, может оказаться, что в будущем и другие модели Lexus также не будут иметь знаменитой "L" на руле.

Впрочем, игнорировать полностью традиционный логотип нельзя. Поэтому он все еще украшает колеса нового Lexus ES и переднюю часть кузова между фарами.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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