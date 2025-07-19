Навіщо Lexus втратив свою гордість

Lexus ES 8-го покоління. Фото: Lexus

Преміальний бренд Toyota — Lexus — дебютував у 1989 році та завжди з гордістю демонстрував цей елемент. Але сьогодні його вже немає в інтер’єрах автомобілів 8 покоління Lexus ES — чому так трапилося?

Про це написав Auto Swiat.

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Фото: Toyota

Lexus ES восьмого покоління дебютував у квітні 2025 року на Шанхайському автосалоні. Це перший Lexus з прихованими перемикачами. Сенсорні датчики над вентиляційними отворами в центральній консолі зникають, коли двигун вимикається, та знову з'являються, коли автомобіль перезапускається. На жаль, з салону також зник ще один елемент, й на відміну від перемикачів — безповоротно.

Восьмий ES — перший серійний Lexus в історії, який не має відомого логотипу на кермі. Щобільше, логотип також зник з задньої частини автомобіля. В обох випадках стилізовану літеру "L", укладену в еліпс, замінили на банальний напис "Lexus".

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Чому зник логотип

Фото: Toyota

Подейкують, що зникнення логотипа пов'язано з новою дизайнерською мовою Lexus: "Чисті технології x Елегантність". Це досить дивно, позаяк логотип Lexus широко впізнаваний, особливо в США, найважливішому ринку японського преміального бренду.

І якщо це частина нової естетики, може виявитися, що у майбутньому й інші моделі Lexus також не матимуть знаменитої "L" на кермі.

Втім, ігнорувати повністю традиційний логотип не можна. Тому він все ще прикрашає колеса нового Lexus ES та передню частину кузова між фарами.

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