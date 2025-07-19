Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому Lexus втратив свою гордість

Чому Lexus втратив свою гордість

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 15:45
Навіщо Lexus втратив свою гордість
Lexus ES 8-го покоління. Фото: Lexus

Преміальний бренд Toyota — Lexus — дебютував у 1989 році та завжди з гордістю демонстрував цей елемент. Але сьогодні його вже немає в інтер’єрах автомобілів 8 покоління Lexus ES — чому так трапилося?

Про це написав Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Раптова втрата

Кермо Lexus ES 8-го покоління.
Фото: Toyota

Lexus ES восьмого покоління дебютував у квітні 2025 року на Шанхайському автосалоні. Це перший Lexus з прихованими перемикачами. Сенсорні датчики над вентиляційними отворами в центральній консолі зникають, коли двигун вимикається, та знову з'являються, коли автомобіль перезапускається. На жаль, з салону також зник ще один елемент, й на відміну від перемикачів — безповоротно.

Восьмий ES — перший серійний Lexus в історії, який не має відомого логотипу на кермі. Щобільше, логотип також зник з задньої частини автомобіля. В обох випадках стилізовану літеру "L", укладену в еліпс, замінили на банальний напис "Lexus".

Також читайте:

Як насправді довго служать автомобілі Lexus

Чому Nissan наздоганяє Lexus та випереджає Toyota

Чому зник логотип

Задня частина Lexus ES 8-го покоління.
Фото: Toyota

Подейкують, що зникнення логотипа пов'язано з новою дизайнерською мовою Lexus: "Чисті технології x Елегантність". Це досить дивно, позаяк логотип Lexus широко впізнаваний, особливо в США, найважливішому ринку японського преміального бренду.

І якщо це частина нової естетики, може виявитися, що у майбутньому й інші моделі Lexus також не матимуть знаменитої "L" на кермі.

Втім, ігнорувати повністю традиційний логотип не можна. Тому він все ще прикрашає колеса нового Lexus ES та передню частину кузова між фарами.

Також читайте:

Названі вісім недоліків автомобілів Lexus

Lexus випускає фінальну модель культового авто

авто автомобіль Логотип відомі бренди Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації