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Главная Авто Почему Lexus уничтожает свою самую красивую гибридную модель

Почему Lexus уничтожает свою самую красивую гибридную модель

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:45
Зачем Lexus уничтожает свою самую красивую гибридную модель
Lexus LC 500h Фото: caranddriver.com

Модельный ряд Lexus LC 2026 года, который вскоре появится в дилерских центрах, принесет значительные изменения для поклонников этого роскошного спортивного автомобиля. Главная новость — гибридный Lexus LC 500h больше не будет выпускаться, что выводит линейку из числа тех немногих моделей бренда, которые не будут предлагать электрифицированный силовой агрегат, что является довольно необычным шагом в современной автомобильной индустрии.

Об этом сообщил Car Buzz.

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Прекращение производства LC 500h не стало большой неожиданностью, ведь в последние годы эта версия была наименее популярной в модельном ряду Lexus. В первой половине 2025 года было реализовано лишь семь гибридных LC 500h, тогда как продажи купе и кабриолетов с двигателем V8 за тот же период достигли 783 единиц. Аналогичная картина наблюдалась и за весь 2024 год: 18 проданных LC 500h против 1446 LC 500. И это происходит на фоне общего роста спроса на гибридные автомобили.

Дело в том, Lexus предлагал LC 500h с двигателем V6 только в кузове купе, тогда как LC 500 с мощным двигателем V8 доступен как в элегантном купе, так и в привлекательном кабриолете.

Но вероятная истинная причина заключается в целевой аудитории. Покупатели, которые ищут флагманский спортивный автомобиль, как правило, менее озабочены экологическими показателями и экономией топлива. Их приоритет — это мощность, динамика и эмоции от вождения, которые традиционно ассоциируются с крупнообъемными двигателями.

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LC 500h благодаря электрифицированному 3,5-литровому двигателю V6 имел комбинированный расход топлива 8,11 л на 100 км, что значительно лучше, чем 13,07 л/100 км у LC 500 с V8.

Гибридный силовой агрегат, сочетающий бензиновый двигатель и два электродвигателя, выдавал разумные 354 л.с. Его динамика также была достаточно живой благодаря инновационной комбинации электрического вариатора и 4-ступенчатой автоматической коробки передач.

Тем не менее, для покупателей Lexus LC энергичная тяга 5-литрового двигателя V8 мощностью 471 л.с. оказалась гораздо более привлекательной. Несмотря на то, что гибрид объективно был неплохим автомобилем, для целевой аудитории его мощность, вероятно, субъективно оказалась недостаточной.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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