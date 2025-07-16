Причины отказаться от покупки гибридного авто в 2025 году

Гибридный автомобиль. Фото: Hyundai

В Украине постепенно растет доля гибридных автомобилей в общем автопарке. По данным Укравтопром, в июне автопарк Украины пополнили более 2400 легковых HEV и PHEV, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Почему гибриды подходят не для всех водителей, объяснили эксперты GoBankingRates.

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Более высокая цена

Гибриды, как правило, стоят дороже, чем аналогичные автомобили с бензиновым двигателем, но дешевле, чем электромобили.

Владельцы гибридных машин часто оправдывают более высокую стоимость своего транспортного средства тем, что в итоге компенсируют это за счет экономии топлива. Но эффект окупаемости может появиться гораздо позже, чем думают пользователи.

Экологическая сомнительность

Многие водители, которые выбирают экологически чистый и полностью электрический двигатель, хотят уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Водители гибридов все еще частично зависят от ископаемого топлива. Плюс гибридные авто влияют на окружающую среду во время производственного процесса и утилизации аккумуляторных батарей.

Мощность и производительность

Автопроизводители постоянно расширяют возможности производительности и создают качественные конструкции своих моделей, но гибриды прежде всего производятся для улучшения топливной эффективности и снижения выбросов углерода.

Поэтому они, как правило, имеют более медленный разгон на максимальных оборотах, чем традиционные модели ДВС. Если мощность и управляемость являются обязательными требованиями, водитель может разочароваться в выбранных гибридных вариантах.

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Более высокие расходы на ТО

Гибридные автомобили имеют два источника движения — бензиновый двигатель и электромотор. Поэтому, когда нужен ремонт, довольно трудно найти доступного механика, который специализируется на гибридных технологиях.

Аккумуляторы могут прослужить более 250 000 км. Но когда они наконец деградируют, их замена становится дорогой.

Потребности водителя

Гибридные автомобили имеют преимущество в городском трафике с частыми остановками, где вступают в игру их системы рекуперативного торможения.

Но, если водитель преимущественно движется по автомагистрали, или наоборот ездит только на короткие расстояния, то платить больше за гибрид может быть экономически нецелесообразно.

Буксировка и перевозки

Буксировать с помощью гибрида можно, но, например, Hyundai Ioniq и Toyota Prius не были разработаны для перемещения вашего автомобиля вместе со значительным грузом.

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