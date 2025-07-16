Причини відмовитися від купівлі гібридного авто у 2025 році

Гібридний автомобіль. Фото: Hyundai

В Україні поступово зростає частка гібридних автомобілів в загальному автопарку. За даними Укравтопром, у червні автопарк України поповнили понад 2400 легкових HEV та PHEV, що на 14% більше, ніж торік.

Чому гібриди підходять не для усіх водіїв, пояснили експерти GoBankingRates.

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Вища ціна

Гібриди, зазвичай, коштують дорожче, ніж аналогічні автомобілі з бензиновим двигуном, але дешевше, ніж електромобілі.

Власники гібридних машин часто виправдовують вищу вартість свого транспортного засобу тим, що зрештою компенсують це коштом економії пального. Але ефект окупності може зʼявитися набагато пізніше, ніж думають користувачі.

Екологічна сумнівність

Багато водіїв, які обирають екологічно чистий та повністю електричний двигун, хочуть зменшити свій вплив на навколишнє середовище.

Водії гібридів все ще частково залежать від викопного палива. Плюс гібридні авто впливають на навколишнє середовище під час виробничого процесу та утилізації акумуляторних батарей.

Потужність та продуктивність

Автовиробники постійно розширюють можливості продуктивності та створюють якісні конструкції своїх моделей, але гібриди виробляються насамперед для покращення паливної ефективності та зниження викидів вуглецю.

Через це вони, зазвичай, мають повільніший розгін на максимальних обертах, ніж традиційні моделі ДВЗ. Якщо потужність та керованість є обов'язковими вимогами, водій може розчаруватися обраними гібридними варіантами.

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Вищі витрати на ТО

Гібридні автомобілі мають два джерела руху — бензиновий двигун та електромотор. Тому, коли потрібен ремонт, досить важко знайти доступного механіка, який спеціалізується на гібридних технологіях.

Акумулятори можуть прослужити понад 250 000 км. Але коли вони нарешті деградують, їх заміна стає дорогою.

Потреби водія

Гібридні автомобілі мають перевагу у міському трафіку з частими зупинками, де вступають у гру їхні системи рекуперативного гальмування.

Але, якщо водій переважно рухається по автомагістралі, або навпаки їздить лише на короткі відстані, то платити більше за гібрид може бути економічно недоцільно.

Буксирування та перевезення

Буксирувати за допомогою гібрида можна, але, наприклад, Hyundai Ioniq та Toyota Prius не були розроблені для переміщення вашого автомобіля разом зі значним вантажем.

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