Вживані гібридні авто, які слід оминати за будь-які гроші

2017 BMW X5 Hybrid Фото: tractionlife.com

Деякі гібридні автомобілі пропонують чудову паливну економічність, надійність та продуктивність, а інші, попри зовнішню привабливість, мають серйозні проблеми, про які потенційні покупці повинні знати. Експерти назвали шість вживаних гібридів, які варто просто уникати.

Про це написав GoBankingRates.

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2020 Ford Escape Hybrid

Фото: caranddriver.com

Кросовер пропонує чудову економію палива, але він має поширену проблему з трансмісією. Власники повідомляли про нерівне та різке перемикання передач, а деяким довелося ремонтувати або навіть замінювати всю коробку.

2014-2015 Nissan Pathfinder HEV

Фото: motortrend.com

Моделі цих років мали проблеми з гальмами. Поширеними були збої в інформаційно-розважальній та навігаційній системах. Власники повідомляли про тремтіння та вібрацію під час перемикання передач.

2011-2015 Volkswagen Touareg Hybrid

Фото: edmunds.com

Гібрид приваблював своєю швидкістю, але серйозні відкликання зіпсували його репутацію. Відсутність дренажу під акумулятором призводила до короткого замикання та в деяких випадках — до займання. Також відсутність фіксатора поворотного штифта призводило до відриву педалі гальма. Нарешті траплялися витоки у системі впорскування палива.

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2018 Chrysler Pacifica Hybrid

Фото: edmunds.com

Плагін-гібридний (PHEV) мінівен, попри свою практичність та запас ходу на електротязі вище середнього, мав численні проблеми з тяговим акумулятором. Також власники постійно скаржилися на електричну систему автомобіля.

2018 Chevrolet Malibu Hybrid

Фото: edmunds.com

Власників приваблює просторий салон та чудова економія палива. Але повідомлялося про поломки двигуна та проблеми з датчиком палива. Також були скарги на зниження потужності. Зрештою модель пережила шість відкликань, зокрема одне через витік трансмісійної рідини.

2017 BMW X5 Hybrid

Фото: caranddriver.com

Шикарний кросовер з потужними характеристиками та розкішним салоном. Згідно з відгуками на Edmunds, автомобіль пропонує комфортну їзду та спортивне керування. Втім, власники скаржилися на проблеми з антиблокувальною системою та супортами, а також вібрацію, скрип та відмову гальм.

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