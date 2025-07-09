Вживані гібридні авто, які слід оминати за будь-які гроші

Найгірші вживані гібридні авто, які часто ламаються
Деякі гібридні автомобілі пропонують чудову паливну економічність, надійність та продуктивність, а інші, попри зовнішню привабливість, мають серйозні проблеми, про які потенційні покупці повинні знати. Експерти назвали шість вживаних гібридів, які варто просто уникати.
Про це написав GoBankingRates.
2020 Ford Escape Hybrid
Кросовер пропонує чудову економію палива, але він має поширену проблему з трансмісією. Власники повідомляли про нерівне та різке перемикання передач, а деяким довелося ремонтувати або навіть замінювати всю коробку.
2014-2015 Nissan Pathfinder HEV
Моделі цих років мали проблеми з гальмами. Поширеними були збої в інформаційно-розважальній та навігаційній системах. Власники повідомляли про тремтіння та вібрацію під час перемикання передач.
2011-2015 Volkswagen Touareg Hybrid
Гібрид приваблював своєю швидкістю, але серйозні відкликання зіпсували його репутацію. Відсутність дренажу під акумулятором призводила до короткого замикання та в деяких випадках — до займання. Також відсутність фіксатора поворотного штифта призводило до відриву педалі гальма. Нарешті траплялися витоки у системі впорскування палива.
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2018 Chrysler Pacifica Hybrid
Плагін-гібридний (PHEV) мінівен, попри свою практичність та запас ходу на електротязі вище середнього, мав численні проблеми з тяговим акумулятором. Також власники постійно скаржилися на електричну систему автомобіля.
2018 Chevrolet Malibu Hybrid
Власників приваблює просторий салон та чудова економія палива. Але повідомлялося про поломки двигуна та проблеми з датчиком палива. Також були скарги на зниження потужності. Зрештою модель пережила шість відкликань, зокрема одне через витік трансмісійної рідини.
2017 BMW X5 Hybrid
Шикарний кросовер з потужними характеристиками та розкішним салоном. Згідно з відгуками на Edmunds, автомобіль пропонує комфортну їзду та спортивне керування. Втім, власники скаржилися на проблеми з антиблокувальною системою та супортами, а також вібрацію, скрип та відмову гальм.
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