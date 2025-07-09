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Главная Авто Худшие подержанные гибридные авто, которые часто ломаются

Худшие подержанные гибридные авто, которые часто ломаются

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:30
Подержанные гибридные авто, которые следует избегать за любые деньги
2017 BMW X5 Hybrid Фото: tractionlife.com

Некоторые гибридные автомобили предлагают превосходную топливную экономичность, надежность и производительность, а другие, несмотря на внешнюю привлекательность, имеют серьезные проблемы, о которых потенциальные покупатели должны знать. Эксперты назвали шесть подержанных гибридов, которые стоит просто избегать.

Об этом написал GoBankingRates.

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2020 Ford Escape Hybrid

2020 Ford Escape Hybrid
Фото: caranddriver.com

Кроссовер предлагает отличную экономию топлива, но он имеет распространенную проблему с трансмиссией. Владельцы сообщали о неровном и резком переключении передач, а некоторым пришлось ремонтировать или даже заменять всю коробку.

2014-2015 Nissan Pathfinder HEV

2014 Nissan Pathfinder HEV
Фото: motortrend.com

Модели этих лет имели проблемы с тормозами. Распространенными были сбои в информационно-развлекательной и навигационной системах. Владельцы сообщали о дрожании и вибрации при переключении передач.

2011-2015 Volkswagen Touareg Hybrid

2014 Volkswagen Touareg Hybrid
Фото: edmunds.com

Гибрид привлекал своей скоростью, но серьезные отзывы испортили его репутацию. Отсутствие дренажа под аккумулятором приводило к короткому замыканию и в некоторых случаях — к возгоранию. Также отсутствие фиксатора поворотного штифта приводило к отрыву педали тормоза. Наконец случались утечки в системе впрыска топлива.

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2018 Chrysler Pacifica Hybrid

2018 Chrysler Pacifica Hybrid
Фото: edmunds.com

Плагин-гибридный (PHEV) минивэн, несмотря на свою практичность и запас хода на электротяге выше среднего, имел многочисленные проблемы с тяговым аккумулятором. Также владельцы постоянно жаловались на электрическую систему автомобиля.

2018 Chevrolet Malibu Hybrid 2018

2018 Chevrolet Malibu Hybrid
Фото: edmunds.com

Владельцев привлекает просторный салон и отличная экономия топлива. Но сообщалось о поломках двигателя и проблемах с датчиком топлива. Также были жалобы на снижение мощности. В конце концов модель пережила шесть отзывов, в том числе один из-за утечки трансмиссионной жидкости.

2017 BMW X5 Hybrid 2017

2017 BMW X5 Hybrid
Фото: caranddriver.com

Шикарный кроссовер с мощными характеристиками и роскошным салоном. Согласно отзывам на Edmunds, автомобиль предлагает комфортную езду и спортивное управление. Впрочем, владельцы жаловались на проблемы с антиблокировочной системой и суппортами, а также вибрацию, скрип и отказ тормозов.

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ремонт авто проблемы автомобиль гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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