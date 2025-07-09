Подержанные гибридные авто, которые следует избегать за любые деньги

Худшие подержанные гибридные авто, которые часто ломаются
Некоторые гибридные автомобили предлагают превосходную топливную экономичность, надежность и производительность, а другие, несмотря на внешнюю привлекательность, имеют серьезные проблемы, о которых потенциальные покупатели должны знать. Эксперты назвали шесть подержанных гибридов, которые стоит просто избегать.
Об этом написал GoBankingRates.
2020 Ford Escape Hybrid
Кроссовер предлагает отличную экономию топлива, но он имеет распространенную проблему с трансмиссией. Владельцы сообщали о неровном и резком переключении передач, а некоторым пришлось ремонтировать или даже заменять всю коробку.
2014-2015 Nissan Pathfinder HEV
Модели этих лет имели проблемы с тормозами. Распространенными были сбои в информационно-развлекательной и навигационной системах. Владельцы сообщали о дрожании и вибрации при переключении передач.
2011-2015 Volkswagen Touareg Hybrid
Гибрид привлекал своей скоростью, но серьезные отзывы испортили его репутацию. Отсутствие дренажа под аккумулятором приводило к короткому замыканию и в некоторых случаях — к возгоранию. Также отсутствие фиксатора поворотного штифта приводило к отрыву педали тормоза. Наконец случались утечки в системе впрыска топлива.
Также читайте:
Подержанные автомобили с минимальным количеством поломок
Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов
2018 Chrysler Pacifica Hybrid
Плагин-гибридный (PHEV) минивэн, несмотря на свою практичность и запас хода на электротяге выше среднего, имел многочисленные проблемы с тяговым аккумулятором. Также владельцы постоянно жаловались на электрическую систему автомобиля.
2018 Chevrolet Malibu Hybrid 2018
Владельцев привлекает просторный салон и отличная экономия топлива. Но сообщалось о поломках двигателя и проблемах с датчиком топлива. Также были жалобы на снижение мощности. В конце концов модель пережила шесть отзывов, в том числе один из-за утечки трансмиссионной жидкости.
2017 BMW X5 Hybrid 2017
Шикарный кроссовер с мощными характеристиками и роскошным салоном. Согласно отзывам на Edmunds, автомобиль предлагает комфортную езду и спортивное управление. Впрочем, владельцы жаловались на проблемы с антиблокировочной системой и суппортами, а также вибрацию, скрип и отказ тормозов.
Также читайте:
Недорогие подержанные кроссоверы, которые стоит обходить стороной
Самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 10 лет
Читайте Новини.LIVE!