Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому Lexus знищує свою найгарнішу гібридну модель

Чому Lexus знищує свою найгарнішу гібридну модель

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:45
Навіщо Lexus знищує свою найгарнішу гібридну модель
Lexus LC 500h Фото: caranddriver.com

Модельний ряд Lexus LC 2026 року, що незабаром з'явиться в дилерських центрах, принесе значні зміни для шанувальників цього розкішного спортивного автомобіля. Головна новина — гібридний Lexus LC 500h більше не буде випускатися, що виводить лінійку з-поміж тих небагатьох моделей бренду, які не пропонуватимуть електрифікований силовий агрегат, що є досить незвичним кроком у сучасній автомобільній індустрії.

Про це повідомив Car Buzz.

Реклама
Читайте також:

Чому гібрид зазнав поразки

Припинення виробництва LC 500h не стало великою несподіванкою, адже протягом останніх років ця версія була найменш популярною у модельному ряду Lexus. У першій половині 2025 року було реалізовано лише сім гібридних LC 500h, тоді як продажі купе та кабріолетів з двигуном V8 за той же період сягнули 783 одиниць. Аналогічна картина спостерігалася і за весь 2024 рік: 18 проданих LC 500h проти 1446 LC 500. І це відбувається на тлі загального зростання попиту на гібридні автомобілі.

Річ у тім, Lexus пропонував LC 500h з двигуном V6 лише у кузові купе, тоді як LC 500 з потужним двигуном V8 доступний як в елегантному купе, так і в привабливому кабріолеті. 

Але ймовірна справжня причина полягає в цільовій аудиторії. Покупці, які шукають флагманський спортивний автомобіль, зазвичай, менш стурбовані екологічними показниками та економією пального. Їхній пріоритет — це потужність, динаміка та емоції від водіння, які традиційно асоціюються з великооб'ємними двигунами.

Також читайте:

Названі вісім недоліків автомобілів Lexus

Як насправді довго служать автомобілі Lexus

Вибір покупця

LC 500h завдяки електрифікованому 3,5-літровому двигуну V6 мав комбіновану витрату пального 8,11 л на 100 км, що значно краще, ніж 13,07 л/100 км у LC 500 з V8.

Гібридний силовий агрегат, що поєднує бензиновий двигун та два електродвигуни, видавав розумні 354 к.с. Його динаміка також була досить жвавою завдяки інноваційній комбінації електричного варіатора та 4-ступеневої автоматичної коробки передач.

Проте, для покупців Lexus LC енергійна тяга 5-літрового двигуна V8 потужністю 471 к.с. виявилася набагато привабливішою. Попри те, що гібрид об'єктивно був непоганим автомобілем, для цільової аудиторії його потужність, ймовірно, суб'єктивно виявилася недостатньою.

Також читайте:

Шість причин не купувати гібридний автомобіль у 2025 році

Електромобіль чи гібридне авто: що краще

авто автомобіль виробництво відомі бренди гібрид
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації