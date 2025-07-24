Навіщо Lexus знищує свою найгарнішу гібридну модель

Lexus LC 500h Фото: caranddriver.com

Модельний ряд Lexus LC 2026 року, що незабаром з'явиться в дилерських центрах, принесе значні зміни для шанувальників цього розкішного спортивного автомобіля. Головна новина — гібридний Lexus LC 500h більше не буде випускатися, що виводить лінійку з-поміж тих небагатьох моделей бренду, які не пропонуватимуть електрифікований силовий агрегат, що є досить незвичним кроком у сучасній автомобільній індустрії.

Про це повідомив Car Buzz.

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Припинення виробництва LC 500h не стало великою несподіванкою, адже протягом останніх років ця версія була найменш популярною у модельному ряду Lexus. У першій половині 2025 року було реалізовано лише сім гібридних LC 500h, тоді як продажі купе та кабріолетів з двигуном V8 за той же період сягнули 783 одиниць. Аналогічна картина спостерігалася і за весь 2024 рік: 18 проданих LC 500h проти 1446 LC 500. І це відбувається на тлі загального зростання попиту на гібридні автомобілі.

Річ у тім, Lexus пропонував LC 500h з двигуном V6 лише у кузові купе, тоді як LC 500 з потужним двигуном V8 доступний як в елегантному купе, так і в привабливому кабріолеті.

Але ймовірна справжня причина полягає в цільовій аудиторії. Покупці, які шукають флагманський спортивний автомобіль, зазвичай, менш стурбовані екологічними показниками та економією пального. Їхній пріоритет — це потужність, динаміка та емоції від водіння, які традиційно асоціюються з великооб'ємними двигунами.

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Вибір покупця

LC 500h завдяки електрифікованому 3,5-літровому двигуну V6 мав комбіновану витрату пального 8,11 л на 100 км, що значно краще, ніж 13,07 л/100 км у LC 500 з V8.

Гібридний силовий агрегат, що поєднує бензиновий двигун та два електродвигуни, видавав розумні 354 к.с. Його динаміка також була досить жвавою завдяки інноваційній комбінації електричного варіатора та 4-ступеневої автоматичної коробки передач.

Проте, для покупців Lexus LC енергійна тяга 5-літрового двигуна V8 потужністю 471 к.с. виявилася набагато привабливішою. Попри те, що гібрид об'єктивно був непоганим автомобілем, для цільової аудиторії його потужність, ймовірно, суб'єктивно виявилася недостатньою.

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