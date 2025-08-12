Десять найкращих Volkswagen з пробігом у 2025 році

2018 Volkswagen T-Roc Фото: caranddriver.com

Бренд Volkswagen виконує роль народного автомобіля досить добре, особливо якщо врахувати, що пропонує ринок вживаних машин. За помірні гроші можна вибрати з широкого асортименту сітікарів, сімейних авто, універсалів, кросоверів та багато інших.

Про це написав What Car?

Яка надійність Volkswagen

Згідно з останнім опитуванням What Car? Reliability Survey, Volkswagen має лише середній рівень надійності та посів 18 місце серед 31 бренду з рейтингом 90,5%. Одна з причин — деякі з його найпопулярніших моделей, наприклад, останній Golf, страждають від високого відсотка проблем з електрикою.

Компактний кросовер T-Roc є найнадійнішою моделлю Volkswagen, адже отримала 98,4% в опитуванні What Car? Лише 10% автомобілів, про які розповіли власники, вийшли з ладу.

Авто з 1-літровим бензиновим двигуном потужністю 114 к.с. пропонує гарну економію пального. У пізніших моделях 109-сильний TSI 110. 2-літровий дизель може бути гарним варіантом, якщо потрібен повний привід. Але на ринку вживаних автомобілів їх не так багато, й він може бути дорогим.

Хоча всі T-Roc добре оснащені, комплектація Design у моделей ранніх років включає всі переваги цієї лінійки авто, але має виразніший зовнішній стиль, систему сповіщення водія та атмосферне освітлення салону. У пізніших моделях рекомендують комплектацію Life.

ТОП-10 найкращих вживаних Volkswagen

Volkswagen T-Roc Volkswagen Polo Volkswagen T-Cross Volkswagen Taigo Volkswagen Arteon Volkswagen Tiguan Volkswagen Golf Volkswagen ID.3 Volkswagen Up Volkswagen Passat Estate

