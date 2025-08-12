Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найкращі вживані Volkswagen для купівлі у 2025 році

Найкращі вживані Volkswagen для купівлі у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 06:45
Десять найкращих Volkswagen з пробігом у 2025 році
2018 Volkswagen T-Roc Фото: caranddriver.com

Бренд Volkswagen виконує роль народного автомобіля досить добре, особливо якщо врахувати, що пропонує ринок вживаних машин. За помірні гроші можна вибрати з широкого асортименту сітікарів, сімейних авто, універсалів, кросоверів та багато інших.

Про це написав What Car?

Реклама
Читайте також:

Яка надійність Volkswagen

Згідно з останнім опитуванням What Car? Reliability Survey, Volkswagen має лише середній рівень надійності та посів 18 місце серед 31 бренду з рейтингом 90,5%. Одна з причин — деякі з його найпопулярніших моделей, наприклад, останній Golf, страждають від високого відсотка проблем з електрикою. 

Компактний кросовер T-Roc є найнадійнішою моделлю Volkswagen, адже отримала 98,4% в опитуванні What Car? Лише 10% автомобілів, про які розповіли власники, вийшли з ладу.

Авто з 1-літровим бензиновим двигуном потужністю 114 к.с. пропонує гарну економію пального. У пізніших моделях 109-сильний TSI 110. 2-літровий дизель може бути гарним варіантом, якщо потрібен повний привід. Але на ринку вживаних автомобілів їх не так багато, й він може бути дорогим.

Хоча всі T-Roc добре оснащені, комплектація Design у моделей ранніх років включає всі переваги цієї лінійки авто, але має виразніший зовнішній стиль, систему сповіщення водія та атмосферне освітлення салону. У пізніших моделях рекомендують комплектацію Life.

Також читайте:

Навіщо Volkswagen відродив легендарну модель 1990-х

Найнадійніші бензинові двигуни на автомобілях з пробігом

ТОП-10 найкращих вживаних Volkswagen

  1. Volkswagen T-Roc
  2. Volkswagen Polo
  3. Volkswagen T-Cross
  4. Volkswagen Taigo
  5. Volkswagen Arteon
  6. Volkswagen Tiguan
  7. Volkswagen Golf
  8. Volkswagen ID.3
  9. Volkswagen Up
  10. Volkswagen Passat Estate

Також читайте: 

Які слабкі місця в автомобілів Volkswagen з пробігом

Чому дилер застерігає від купівлі вживаних авто у Німеччині

рейтинг авто автомобіль Volkswagen вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації