Десять лучших Volkswagen с пробегом в 2025 году

Лучшие подержанные Volkswagen для покупки в 2025 году
Бренд Volkswagen выполняет роль народного автомобиля достаточно хорошо, особенно если учесть, что предлагает рынок подержанных машин. За умеренные деньги можно выбрать из широкого ассортимента ситикаров, семейных авто, универсалов, кроссоверов и многих других.
Какова надежность Volkswagen
Согласно последнему опросу What Car? Reliability Survey, Volkswagen имеет лишь средний уровень надежности и занял 18 место среди 31 бренда с рейтингом 90,5%. Одна из причин — некоторые из его самых популярных моделей, например, последний Golf, страдают от высокого процента проблем с электричеством.
Компактный кроссовер T-Roc является самой надежной моделью Volkswagen, ведь получила 98,4% в опросе What Car? Лишь 10% автомобилей, о которых рассказали владельцы, вышли из строя.
Авто с 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. предлагает хорошую экономию топлива. В более поздних моделях 109-сильный TSI 110. 2-литровый дизель может быть хорошим вариантом, если нужен полный привод. Но на рынке подержанных автомобилей их не так много, и он может быть дорогим.
Хотя все T-Roc хорошо оснащены, комплектация Design у моделей ранних лет включает все преимущества этой линейки авто, но имеет более выразительный внешний стиль, систему оповещения водителя и атмосферное освещение салона. В более поздних моделях рекомендуют комплектацию Life.
ТОП-10 лучших подержанных Volkswagen
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen Polo
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Taigo
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Golf
- Volkswagen ID.3
- Volkswagen Up
- Volkswagen Passat Estate
