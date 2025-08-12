Десять лучших Volkswagen с пробегом в 2025 году

2018 Volkswagen T-Roc Фото: caranddriver.com

Бренд Volkswagen выполняет роль народного автомобиля достаточно хорошо, особенно если учесть, что предлагает рынок подержанных машин. За умеренные деньги можно выбрать из широкого ассортимента ситикаров, семейных авто, универсалов, кроссоверов и многих других.

What Car?

Согласно последнему опросу What Car? Reliability Survey, Volkswagen имеет лишь средний уровень надежности и занял 18 место среди 31 бренда с рейтингом 90,5%. Одна из причин — некоторые из его самых популярных моделей, например, последний Golf, страдают от высокого процента проблем с электричеством.

Компактный кроссовер T-Roc является самой надежной моделью Volkswagen, ведь получила 98,4% в опросе What Car? Лишь 10% автомобилей, о которых рассказали владельцы, вышли из строя.

Авто с 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. предлагает хорошую экономию топлива. В более поздних моделях 109-сильный TSI 110. 2-литровый дизель может быть хорошим вариантом, если нужен полный привод. Но на рынке подержанных автомобилей их не так много, и он может быть дорогим.

Хотя все T-Roc хорошо оснащены, комплектация Design у моделей ранних лет включает все преимущества этой линейки авто, но имеет более выразительный внешний стиль, систему оповещения водителя и атмосферное освещение салона. В более поздних моделях рекомендуют комплектацию Life.

