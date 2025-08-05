Как Volkswagen возродил легендарную модель 1990-х

Golf II Fire and Ice 1990 года и его возрождение ID.3 GTX FIRE+ICE 2025-го. Фото: volkswagen-newsroom.com

Volkswagen представил эксклюзивную электрическую модель ID.3 GTX Fire+Ice, выпущенную ограниченным тиражом в 1990 единиц — эта цифра является данью уважения к легендарному Golf Fire and Ice, который дебютировал в 1990 году. Спустя 35 лет идея остается неизменной: сочетание спортивного характера, смелого дизайна и относительной доступности.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Реклама

Читайте также:

Неофутуристический дизайн

Сейчас эта концепция воплощена в электрической модели. Дизайн ID.3 GTX Fire+Ice — это смелое переосмысление визуального наследия Volkswagen. Созданная в партнерстве с немецким брендом лыжной одежды Bogner, модель получила металлическую ливрею Ultra Violet, напоминающую оригинальный Golf.

Перламутровая краска меняет свой оттенок под разными углами освещения. Крышу украшает анодированная красная полоса, 20-дюймовые колеса окрашены в цвет кузова, а на заднем спойлере размещен винтажный логотип. Уникальной деталью является световая проекция: при открытии дверей со стороны водителя появляется изображение пламени, а со стороны пассажира — синей сосульки.

Фото: lautomobiliste.fr

Интерьер автомобиля выполнен в двух противоположных стилях. Со стороны водителя доминирует атмосфера On Fire с красной обивкой, соответствующими швами и контрастными вставками. Пассажирская часть воплощает стиль Keep Cool, отличающийся темно-синей матовой вышивкой и панелями.

Также читайте:

Уже не Tesla: назван самый популярный электрокар в Европе

Во что превратился Volkswagen ID.3 после пробега 160 000 км

Максимальная мощность

Под капотом авто предлагает два варианта двигателей:

GTX : 210 кВт (286 л.с.), с опциональным спортивным шасси.

: 210 кВт (286 л.с.), с опциональным спортивным шасси. GTX Performance: 240 кВт (326 л.с.), оснащенный системой динамического управления шасси DCC.

Обе версии передают крутящий момент в 545 Нм на задние колеса. Модель Performance разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,7 с, достигая максимальной скорости 200 км/ч. Это делает ее быстрее Golf GTI, но с бесшумной электрической динамикой.

Модель оснащена батареей 79 кВт-ч, обеспечивающей запас хода до 591 км по циклу WLTP. Благодаря быстрой зарядке постоянным током мощностью 185 кВт, аккумулятор можно зарядить от 10% до 80% за 26 минут. По этим показателям ID.3 GTX Fire+Ice может конкурировать даже с Tesla Model 3 Long Range в своем ценовом сегменте.

Также читайте:

Volkswagen предостерег водителей от китайских Volkswagen

Автомобилем года признали электрический кроссовер