Як Volkswagen відродив легендарну модель 1990-х

Golf II Fire and Ice 1990 року та його відродження ID.3 GTX FIRE+ICE 2025-го. Фото: volkswagen-newsroom.com

Volkswagen презентував ексклюзивну електричну модель ID.3 GTX Fire+Ice, випущену обмеженим накладом у 1990 одиниць — ця цифра є даниною поваги до легендарного Golf Fire and Ice, який дебютував у 1990 році. За 35 років ідея залишається незмінною: поєднання спортивного характеру, сміливого дизайну та відносної доступності.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Реклама

Читайте також:

Неофутуристичний дизайн

Наразі ця концепція втілена в електричній моделі. Дизайн ID.3 GTX Fire+Ice — це сміливе переосмислення візуальної спадщини Volkswagen. Створена у партнерстві з німецьким брендом лижного одягу Bogner, модель отримала металеву ліврею Ultra Violet, що нагадує оригінальний Golf.

Перламутрова фарба змінює свій відтінок під різними кутами освітлення. Дах прикрашає анодована червона смуга, 20-дюймові колеса пофарбовані у колір кузова, а на задньому спойлері розміщено вінтажний логотип. Унікальною деталлю є світлова проєкція: при відкритті дверей з боку водія з’являється зображення полум’я, а з боку пасажира — синьої бурульки.

Фото: lautomobiliste.fr

Інтер'єр автомобіля виконаний у двох протилежних стилях. З боку водія домінує атмосфера On Fire з червоною оббивкою, відповідними швами та контрастними вставками. Пасажирська частина втілює стиль Keep Cool, що вирізняється темно-синьою матовою вишивкою та панелями.

Також читайте:

Вже не Tesla: названо найпопулярніший електрокар в Європі

На що перетворився Volkswagen ID.3 після пробігу 160 000 км

Максимальна потужність

Під капотом авто пропонує два варіанти двигунів:

GTX : 210 кВт (286 к.с.), з опціональним спортивним шасі.

: 210 кВт (286 к.с.), з опціональним спортивним шасі. GTX Performance: 240 кВт (326 к.с.), оснащений системою динамічного керування шасі DCC.

Обидві версії передають крутний момент у 545 Нм на задні колеса. Модель Performance розганяється від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди, досягаючи максимальної швидкості 200 км/год. Це робить її швидшою за Golf GTI, але з безшумною електричною динамікою.

Модель оснащена батареєю 79 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 591 км за циклом WLTP. Завдяки швидкій зарядці постійним струмом потужністю 185 кВт, акумулятор можна зарядити від 10% до 80% за 26 хвилин. За цими показниками ID.3 GTX Fire+Ice може конкурувати навіть з Tesla Model 3 Long Range у своєму ціновому сегменті.

Також читайте:

Volkswagen застеріг водіїв від китайських Volkswagen

Автомобілем року визнали електричний кросовер