Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Навіщо Volkswagen відродив легендарну модель 1990-х

Навіщо Volkswagen відродив легендарну модель 1990-х

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:20
Як Volkswagen відродив легендарну модель 1990-х
Golf II Fire and Ice 1990 року та його відродження ID.3 GTX FIRE+ICE 2025-го. Фото: volkswagen-newsroom.com

Volkswagen презентував ексклюзивну електричну модель ID.3 GTX Fire+Ice, випущену обмеженим накладом у 1990 одиниць — ця цифра є даниною поваги до легендарного Golf Fire and Ice, який дебютував у 1990 році. За 35 років ідея залишається незмінною: поєднання спортивного характеру, сміливого дизайну та відносної доступності.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте також:

Неофутуристичний дизайн

Наразі ця концепція втілена в електричній моделі. Дизайн ID.3 GTX Fire+Ice — це сміливе переосмислення візуальної спадщини Volkswagen. Створена у партнерстві з німецьким брендом лижного одягу Bogner, модель отримала металеву ліврею Ultra Violet, що нагадує оригінальний Golf.

Перламутрова фарба змінює свій відтінок під різними кутами освітлення. Дах прикрашає анодована червона смуга, 20-дюймові колеса пофарбовані у колір кузова, а на задньому спойлері розміщено вінтажний логотип. Унікальною деталлю є світлова проєкція: при відкритті дверей з боку водія з’являється зображення полум’я, а з боку пасажира — синьої бурульки.

2025 Golf ID.3 GTX FIRE+ICE
Фото: lautomobiliste.fr

Інтер'єр автомобіля виконаний у двох протилежних стилях. З боку водія домінує атмосфера On Fire з червоною оббивкою, відповідними швами та контрастними вставками. Пасажирська частина втілює стиль Keep Cool, що вирізняється темно-синьою матовою вишивкою та панелями.

Також читайте:

Вже не Tesla: названо найпопулярніший електрокар в Європі

На що перетворився Volkswagen ID.3 після пробігу 160 000 км

Максимальна потужність

Під капотом авто пропонує два варіанти двигунів:

  • GTX: 210 кВт (286 к.с.), з опціональним спортивним шасі.
  • GTX Performance: 240 кВт (326 к.с.), оснащений системою динамічного керування шасі DCC.

Обидві версії передають крутний момент у 545 Нм на задні колеса. Модель Performance розганяється від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди, досягаючи максимальної швидкості 200 км/год. Це робить її швидшою за Golf GTI, але з безшумною електричною динамікою.

Модель оснащена батареєю 79 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 591 км за циклом WLTP. Завдяки швидкій зарядці постійним струмом потужністю 185 кВт, акумулятор можна зарядити від 10% до 80% за 26 хвилин. За цими показниками ID.3 GTX Fire+Ice може конкурувати навіть з Tesla Model 3 Long Range у своєму ціновому сегменті.

Також читайте:

Volkswagen застеріг водіїв від китайських Volkswagen

Автомобілем року визнали електричний кросовер

авто електрокари автомобіль Volkswagen електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації