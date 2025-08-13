Видео
Лучшие авто с пробегом по цене до 7000 долларов в Украине

Лучшие авто с пробегом по цене до 7000 долларов в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:45
Какие надежные подержанные авто можно купить в Украине по цене до 7000 долларов
2010 Toyota Corolla Фото: topspeed.com

Выбор автомобиля при бюджете 5000-7000 долларов всегда связан с балансировкой между надежностью, комфортом и стоимостью обслуживания. На украинском рынке в этом сегменте найти новые бюджетные модели невозможно, но присутствуют хорошие подержанные авто из Европы и Японии.

Об этом сообщил car4you.

Самые лучшие бюджетные авто

При составлении рейтинга специалисты car4you учитывали доступность моделей на украинском рынке (наличие в продаже и сервисная сеть), надежность, согласно статистике поломок и отзывов владельцев, цены на запчасти и сервис, безопасность и экономичность.

  1. Toyota Corolla (2005-2010): 6500-7000 долларов; двигатель 1.4-1.6; типичные проблемы: коррозия кузова, износ подвески.
  2. Skoda Fabia / VW Polo / Seat Ibiza (2007-2013): 6000-7 000 долларов; 1.2-1.6; компактный салон, местами электрика и подвеска.
  3. Ford Focus (2008-2012): 6000-7000 долларов; 1.4-2.0; износ подвески, автопарк/такси в прошлом.
  4. Mazda 3 (2006-2011): 6000-7000 долларов; 1.4-2.0; коррозия, износ сцепления/подвески.
  5. Honda Civic (2006-2010): 6500-7000 долларов; 1.4-1.8; более дорогие запчасти, расходы на сервис.
  6. Dacia Sandero / Logan (2012-2016): 5500-6500 долларов; 1.2-1.6; базовая комплектация.
  7. Chevrolet Aveo T250 (2008-2014): 6000-7000 долларов; 1.2-1.6; коррозия кузова, проблемы с датчиками.
  8. Opel Astra H (2005-2010): 5500-7000 долларов; 1.4-1.8; модуль зажигания, заслонки EGR

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом

Лучшие подержанные Volkswagen для покупки в 2025 году

Toyota Corolla (2005-2010)

Модель продолжает удерживать лидерство в своем сегменте, предлагая надежность по доступной цене от 6500 до 7000 долларов. Эта модель является воплощением японской философии "сделано навсегда": простая конструкция, широкая доступность запчастей и минимум проблем в повседневном использовании. Атмосферные бензиновые двигатели объемом 1.4-1.6 л потребляют 6,5-8 литров на 100 км.

При выборе подержанной Corolla стоит обращать внимание на возможные слабые места: коррозию порогов и днища, а также изношенные элементы подвески. Проверка состояния кузова, электрики и ремня ГРМ являются обязательными для подержанных экземпляров.

Механик назвал немецкие авто, которые не стоит покупать

Стоит ли купить Lexus после 160 000 км пробега

рейтинг авто Ford автомобиль Honda Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
