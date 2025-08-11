Немецкие авто, которые не стоит покупать, ни новыми, ни подержанными

2025 Porsche Cayenne GTS Фото: motortrend.com

Обычно немецкие автомобили выглядят потрясающе, но некоторые из них могут быстро опустошить кошелек владельца. Ведь к начальной цене машины нужно добавить большие расходы на топливо, техническое обслуживание и непредсказуемый ремонт.

Об этом GOBankingRates рассказал автомобильный эксперт Крис Пайл из компании JustAnswer.

Volkswagen Golf GTI

Фото: caranddriver.com

"Модель известна тяжелой управляемостью на дороге — ездить по автомагистралям очень утомительно. Добавьте к этому дорогой ремонт, который случается слишком часто из-за распространенных поломок двигателя и коробки передач", — подчеркнул Крис Пайл.

Porsche Cayenne GTS

Фото: edmunds.com

Роскошный автомобиль с высокой скоростью, полным приводом и антиблокировочной системой тормозов. Но, по словам Пайла, эта модель печально известна проблемами с двигателем и трансмиссией. Когда авто выходит из строя, владельца неприятно удивит стоимость запчастей. Кроме того, их еще и трудно найти.

Mercedes-Benz CLC

Фото: infocar.ua

"Эта модель имеет странные проблемы, связанные с тормозами, которые возникают без причины и предупреждения. Это в дополнение к частому застреванию рычага переключения передач. Вишенка на торте? Часто необходимый ремонт можно выполнить только в дилерском центре", — рассказал эксперт.

Audi RS6 Avant

Фото: Audi

Самые новые версии Audi RS6 Avant стоят немало. Если вы видите, что одну из этих красавиц продают по доступной цене, вероятно, на это есть причина.

"Их можно найти дешево, но это потому, что предыдущему владельцу надоело проводить больше времени в мастерской, чем за рулем. Кажется, ремонт никогда не прекращается, будто машина не хочет быть хорошей", — подытожил Пайл.

