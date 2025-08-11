Німецькі авто, які не варто купувати, ані новими, ані вживаними

Механік назвав німецькі авто, які не варто купувати
Зазвичай німецькі автомобілі мають приголомшливий вигляд, але деякі з них можуть швидко спустошити гаманець власника. Адже до початкової ціни машини потрібно додати великі витрати на пальне, технічне обслуговування та непередбачуваний ремонт.
Про це GOBankingRates розповів автомобільний експерт Кріс Пайл з компанії JustAnswer.
Volkswagen Golf GTI
"Модель відома важкою керованістю на дорозі — їздити автомагістралями дуже виснажливо. Додайте до цього дорогий ремонт, який трапляється занадто часто через поширені поломки двигуна та коробки передач", — підкреслив Кріс Пайл.
Porsche Cayenne GTS
Розкішний автомобіль з високою швидкістю, повним приводом та антиблокувальною системою гальм. Але, за словами Пайла, ця модель сумнозвісна відома проблемами з двигуном та трансмісією. Коли авто виходить з ладу, власника неприємно здивує вартість запчастин. Крім того, їх ще й важко знайти.
Також читайте:
Навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом
Японські та німецькі автомобілі: що краще
Mercedes-Benz CLC
"Ця модель має дивні проблеми, пов’язані з гальмами, які виникають без причини та попередження. Це на додаток до частого застрягання важеля перемикання передач. Вишенька на торті? Часто необхідний ремонт можна виконати лише в дилерському центрі", — розповів експерт.
Audi RS6 Avant
Найновіші версії Audi RS6 Avant коштують чимало. Якщо ви бачите, що одну з цих красунь продають за доступною ціною, ймовірно, на це є причина.
"Їх можна знайти дешево, але це тому, що попередньому власнику набридло проводити більше часу у майстерні, ніж за кермом. Здається, ремонт ніколи не припиняється, ніби машина не хоче бути гарною", — підсумував Пайл.
Також читайте:
Гроші на вітер: які вживані авто часто ламаються
Чому дилер застерігає від купівлі вживаних авто у Німеччині
Читайте Новини.LIVE!