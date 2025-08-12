Кроссоверы с пробегом: почему опытный механик не советует их покупать

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом
Уже в течение двух десятилетий кроссоверы и внедорожники (SUV) заполонили авторынок, ведь производители заметили устойчивый рост спроса на этот тип транспортных средств — все, от Toyota до Subaru, от Ford до Aston Martin, от Ferrari до Fiat, от Peugeot до MG и т.д., штампуют такие авто. Но не все разделяют этот восторг, например, опытный механик советует автомобилистам, желающим приобрести подержанную машину, выбирать универсал.
Об этом сообщил Express.
Держитесь на поворотах
В разговоре с ReachPlc автомеханик Джеймс Гудхенд сказал, что он был одним из тех, кто выступал против популярности SUV, и вместо этого рекомендовал универсалы.
Универсалы похожи на кроссоверы, но они легче и ниже к земле. Имеют подобную грузоподъемность, но им не нужно нарушать законы физики, чтобы оставаться вертикальными на поворотах. Более того, из-за более легкого веса, им нужны менее мощные и жаждущие топлива двигатели для достижения той же производительности.
"Я всегда советую покупать универсал, а не эквивалентный кроссовер или внедорожник. Кому нужна лишняя высота? Возьмем, например, предложение больших автомобилей Volvo — вы можете купить XC90 или универсал V90. Последний на 25% дешевле, у него больше места внутри, он быстрее, лучше управляется, расходует меньше топлива, и гораздо лучше проходит повороты", — отметил Гудхенд.
Альтернативное мнение
В интервью Auto Express автоэксперт Стив Уокер подчеркнул, что автолюбители хотят покупать кроссоверы и внедорожники, потому что они облегчают их жизнь.
"Мы все хотели бы видеть меньшие и более легкие автомобили, которые потребляют меньше ресурсов. Но покупатели стремятся к доступным автомобилям, с которыми легко жить. Законодатели в Европе требуют машин, оснащенных технологиями безопасности и с электрифицированными силовыми агрегатами для снижения выбросов. С другой стороны производители хотят получать прибыль. SUV — это компромисс между всеми этими желаниями в 2025 году", — подытожил эксперт.
