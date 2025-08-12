Кроссоверы с пробегом: почему опытный механик не советует их покупать

Volvo V90, S90, XC60 2018 года выпуска. Фото: stylemagazine.com

Уже в течение двух десятилетий кроссоверы и внедорожники (SUV) заполонили авторынок, ведь производители заметили устойчивый рост спроса на этот тип транспортных средств — все, от Toyota до Subaru, от Ford до Aston Martin, от Ferrari до Fiat, от Peugeot до MG и т.д., штампуют такие авто. Но не все разделяют этот восторг, например, опытный механик советует автомобилистам, желающим приобрести подержанную машину, выбирать универсал.

Об этом сообщил Express.

Реклама

Читайте также:

Держитесь на поворотах

В разговоре с ReachPlc автомеханик Джеймс Гудхенд сказал, что он был одним из тех, кто выступал против популярности SUV, и вместо этого рекомендовал универсалы.

Реклама

Универсалы похожи на кроссоверы, но они легче и ниже к земле. Имеют подобную грузоподъемность, но им не нужно нарушать законы физики, чтобы оставаться вертикальными на поворотах. Более того, из-за более легкого веса, им нужны менее мощные и жаждущие топлива двигатели для достижения той же производительности.

"Я всегда советую покупать универсал, а не эквивалентный кроссовер или внедорожник. Кому нужна лишняя высота? Возьмем, например, предложение больших автомобилей Volvo — вы можете купить XC90 или универсал V90. Последний на 25% дешевле, у него больше места внутри, он быстрее, лучше управляется, расходует меньше топлива, и гораздо лучше проходит повороты", — отметил Гудхенд.

Реклама

Также читайте:

Лучшими авто года стали семейный универсал и спорткар

Недорогие подержанные кроссоверы, которые стоит обходить стороной

Альтернативное мнение

В интервью Auto Express автоэксперт Стив Уокер подчеркнул, что автолюбители хотят покупать кроссоверы и внедорожники, потому что они облегчают их жизнь.

"Мы все хотели бы видеть меньшие и более легкие автомобили, которые потребляют меньше ресурсов. Но покупатели стремятся к доступным автомобилям, с которыми легко жить. Законодатели в Европе требуют машин, оснащенных технологиями безопасности и с электрифицированными силовыми агрегатами для снижения выбросов. С другой стороны производители хотят получать прибыль. SUV — это компромисс между всеми этими желаниями в 2025 году", — подытожил эксперт.

Также читайте:

Самый надежный подержанный кроссовер Mercedes за последние 20 лет

Пять кроссоверов с пробегом, которые в 2025 году не хуже новых