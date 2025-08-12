Кросовери з пробігом: чому досвідчений механік не радить їх купувати

Volvo V90, S90, XC60 2018 року випуску. Фото: stylemagazine.com

Вже протягом двох десятиліть кросовери та позашляховики (SUV) заполонили авторинок, адже виробники помітили стійке зростання попиту на цей тип транспортних засобів — усі, від Toyota до Subaru, від Ford до Aston Martin, від Ferrari до Fiat, від Peugeot до MG тощо, штампують такі авто. Але не усі розділяють цей захват, наприклад, досвідчений механік радить автомобілістам, які бажають придбати вживану машину, обирати універсал.

Про це повідомив Express.

У розмові з ReachPlc автомеханік Джеймс Гудхенд сказав, що він був одним з тих, хто виступав проти популярності SUV, та натомість рекомендував універсали.

Універсали схожі на кросовери, але вони легші та нижчі до землі. Мають подібну вантажність, але їм не потрібно порушувати закони фізики, щоб залишатися вертикальними на поворотах. Щобільше, через легшу вагу, їм потрібні менш потужні та спраглі двигуни для досягнення тієї ж продуктивності.

"Я завжди раджу купувати універсал, а не еквівалентний кросовер або позашляховик. Кому потрібна зайва висота? Візьмемо, наприклад, пропозицію великих автомобілів Volvo — ви можете купити XC90 або універсал V90. Останній на 25% дешевший, у нього більше місця всередині, він швидший, краще керується, витрачає менше палива, й набагато краще проходить повороти", — зазначив Гудхенд.

Альтернативна думка

В інтерв'ю Auto Express автоексперт Стів Вокер підкреслив, що автолюбителі хочуть купувати кросовери та позашляховики, тому що вони полегшують їхнє життя.

"Ми всі хотіли б бачити менші та легші автомобілі, які споживають менше ресурсів. Але покупці прагнуть доступних автомобілів, з якими легко жити. Законодавці в Європі вимагають машин, оснащених технологіями безпеки та з електрифікованими силовими агрегатами для зниження викидів. З іншого боку виробники хочуть отримувати прибуток. SUV — це компроміс між усіма цими бажаннями у 2025 році", — підсумував експерт.

