Головна Авто Найкращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість у 2025 році

Найкращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:45
Кращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість в Україні у 2025 році
2018 Hyundai Elantra Фото: edmunds.com

Кожен автолюбитель мріє про надійний автомобіль, що слугуватиме довгі роки, не спустошуючи при цьому гаманець частими поломками та дорогим ремонтом. Попри стереотип, що якісна машина не може бути дешевою, на ринку існує чимало моделей, які доводять протилежне, поєднуючи доступну ціну, економічність та високу надійність.

Про це написав car4you.

Критерії відбору

Рейтинг включає моделі, які вже завоювали довіру на ринку завдяки своїй довговічності та розумній вартості обслуговування. Під час підготовки рейтингу фахівці car4you враховували ключові критерії, важливі для практичного автовласника:

  • середній пробіг до ремонту: як довго машина може їздити без серйозних вкладень.
  • вартість деталей: наскільки доступні та поширені запчастини.
  • витрата палива: економічність автомобіля в повсякденній експлуатації.
  • початкова вартість: наскільки доступна ціна на вживане авто.
  • рівень комфорту: зручність для водія та пасажирів.

Ці авто стануть чудовим вибором для тих, хто шукає надійного помічника для щоденних поїздок, сімейних подорожей чи роботи, не бажаючи переплачувати.

Чи варто купити Mitsubishi Outlander III з пробігом

Найкращі вживані Volkswagen для купівлі у 2025 році

Десятка кращих

  • Hyundai Elantra (2015–2018): ціна 7000–9500 доларів; ключові переваги: надійний двигун, економічність, доступні запчастини.
  • Skoda Octavia A7 (2014–2017): 7500–10 000 доларів; просторий салон, економний дизель, популярність на ринку.
  • Toyota Corolla (2012–2016): 8000–11 000 доларів; висока надійність, низькі витрати на обслуговування.
  • Ford Focus Mk3 (2012–2015): 6000–8000 доларів; доступні запчастини, комфортне керування.
  • Volkswagen Golf 7 (2013–2017): 8500–11 500 доларів; комфорт, гарна динаміка, висока ліквідність.
  • Renault Megane (2013–2016): 6500–8500 доларів; стильний дизайн, непогана комплектація, доступність.
  • Kia Ceed (2014–2017): 7000–9000 доларів; гарантія, економічність, сучасний вигляд.
  • Opel Astra J (2012–2015): 6500–8000 доларів; надійна механіка, доступні деталі.
  • Nissan Qashqai (2013–2016): 8000–11 000 доларів; комфортний кросовер, хороша прохідність.
  • Honda Civic (2012–2015): 7500–10 000 доларів; якісна збірка, довговічність двигуна.

Чому механік не радить купувати кросовери з пробігом

Автомобілі, які краще купувати лише вживаними

рейтинг авто Ford поради автомобіль Volkswagen Renault Honda Nissan Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
