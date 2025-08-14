Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в 2025 году

Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:45
Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в Украине в 2025 году
2018 Hyundai Elantra Фото: edmunds.com

Каждый автолюбитель мечтает о надежном автомобиле, который будет служить долгие годы, не опустошая при этом кошелек частыми поломками и дорогим ремонтом. Несмотря на стереотип, что качественная машина не может быть дешевой, на рынке существует немало моделей, которые доказывают обратное, сочетая доступную цену, экономичность и высокую надежность.

Об этом написал car4you.

Реклама
Читайте также:

Критерии отбора

Рейтинг включает модели, которые уже завоевали доверие на рынке благодаря своей долговечности и разумной стоимости обслуживания. При подготовке рейтинга специалисты car4you учитывали ключевые критерии, важные для практичного автовладельца:

  • средний пробег до ремонта: как долго машина может ездить без серьезных вложений.
  • стоимость деталей: насколько доступны и распространены запчасти.
  • расход топлива: экономичность автомобиля в повседневной эксплуатации.
  • начальная стоимость: насколько доступна цена на подержанное авто.
  • уровень комфорта: удобство для водителя и пассажиров.

Эти авто станут отличным выбором для тех, кто ищет надежного помощника для ежедневных поездок, семейных путешествий или работы, не желая переплачивать.

Также читайте:

Стоит ли купить Mitsubishi Outlander III с пробегом

Лучшие подержанные Volkswagen для покупки в 2025 году

Десятка лучших

  • Hyundai Elantra (2015-2018): цена 7000-9500 долларов; ключевые преимущества: надежный двигатель, экономичность, доступные запчасти.
  • Skoda Octavia A7 (2014-2017): 7500-10 000 долларов; просторный салон, экономный дизель, популярность на рынке.
  • Toyota Corolla (2012-2016): 8000-11 000 долларов; высокая надежность, низкие затраты на обслуживание.
  • Ford Focus Mk3 (2012-2015): 6000-8000 долларов; доступные запчасти, комфортное управление.
  • Volkswagen Golf 7 (2013-2017): 8500-11 500 долларов; комфорт, хорошая динамика, высокая ликвидность.
  • Renault Megane (2013-2016): 6500-8500 долларов; стильный дизайн, неплохая комплектация, доступность.
  • Kia Ceed (2014-2017): 7000-9000 долларов; гарантия, экономичность, современный вид.
  • Opel Astra J (2012-2015): 6500-8000 долларов; надежная механика, доступные детали.
  • Nissan Qashqai (2013-2016): 8000-11 000 долларов; комфортный кроссовер, хорошая проходимость.
  • Honda Civic (2012-2015): 7500-10 000 долларов; качественная сборка, долговечность двигателя.

Также читайте:

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом

Автомобили, которые лучше покупать только подержанными

рейтинг авто Ford советы автомобиль Volkswagen Renault Honda Nissan Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации