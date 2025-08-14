Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в Украине в 2025 году

2018 Hyundai Elantra Фото: edmunds.com

Каждый автолюбитель мечтает о надежном автомобиле, который будет служить долгие годы, не опустошая при этом кошелек частыми поломками и дорогим ремонтом. Несмотря на стереотип, что качественная машина не может быть дешевой, на рынке существует немало моделей, которые доказывают обратное, сочетая доступную цену, экономичность и высокую надежность.

Об этом написал car4you.

Реклама

Читайте также:

Критерии отбора

Рейтинг включает модели, которые уже завоевали доверие на рынке благодаря своей долговечности и разумной стоимости обслуживания. При подготовке рейтинга специалисты car4you учитывали ключевые критерии, важные для практичного автовладельца:

средний пробег до ремонта: как долго машина может ездить без серьезных вложений.

как долго машина может ездить без серьезных вложений. стоимость деталей: насколько доступны и распространены запчасти.

насколько доступны и распространены запчасти. расход топлива: экономичность автомобиля в повседневной эксплуатации.

экономичность автомобиля в повседневной эксплуатации. начальная стоимость: насколько доступна цена на подержанное авто.

насколько доступна цена на подержанное авто. уровень комфорта: удобство для водителя и пассажиров.

Эти авто станут отличным выбором для тех, кто ищет надежного помощника для ежедневных поездок, семейных путешествий или работы, не желая переплачивать.

Также читайте:

Стоит ли купить Mitsubishi Outlander III с пробегом

Лучшие подержанные Volkswagen для покупки в 2025 году

Десятка лучших

Hyundai Elantra (2015-2018): цена 7000-9500 долларов; ключевые преимущества: надежный двигатель, экономичность, доступные запчасти.

цена 7000-9500 долларов; ключевые преимущества: надежный двигатель, экономичность, доступные запчасти. Skoda Octavia A7 (2014-2017): 7500-10 000 долларов; просторный салон, экономный дизель, популярность на рынке.

7500-10 000 долларов; просторный салон, экономный дизель, популярность на рынке. Toyota Corolla (2012-2016): 8000-11 000 долларов; высокая надежность, низкие затраты на обслуживание.

8000-11 000 долларов; высокая надежность, низкие затраты на обслуживание. Ford Focus Mk3 (2012-2015): 6000-8000 долларов; доступные запчасти, комфортное управление.

6000-8000 долларов; доступные запчасти, комфортное управление. Volkswagen Golf 7 (2013-2017): 8500-11 500 долларов; комфорт, хорошая динамика, высокая ликвидность.

8500-11 500 долларов; комфорт, хорошая динамика, высокая ликвидность. Renault Megane (2013-2016): 6500-8500 долларов; стильный дизайн, неплохая комплектация, доступность.

6500-8500 долларов; стильный дизайн, неплохая комплектация, доступность. Kia Ceed (2014-2017): 7000-9000 долларов; гарантия, экономичность, современный вид.

7000-9000 долларов; гарантия, экономичность, современный вид. Opel Astra J (2012-2015): 6500-8000 долларов; надежная механика, доступные детали.

6500-8000 долларов; надежная механика, доступные детали. Nissan Qashqai (2013-2016): 8000-11 000 долларов; комфортный кроссовер, хорошая проходимость.

8000-11 000 долларов; комфортный кроссовер, хорошая проходимость. Honda Civic (2012-2015): 7500-10 000 долларов; качественная сборка, долговечность двигателя.

Также читайте:

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом

Автомобили, которые лучше покупать только подержанными