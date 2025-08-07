Видео
Автомобили, которые лучше покупать только подержанными

Автомобили, которые лучше покупать только подержанными


Дата публикации 7 августа 2025 06:45
ТОП-9 автомобилей, которые лучше покупать подержанными
2018 Honda Civic Фото: thedrive.com

Приобретение подержанного автомобиля иногда является гораздо более разумной сделкой, чем покупка новой машины. Есть ряд моделей, которые быстро теряют свою стоимость, но могут надежно служить еще долгие годы.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Читайте также:

Здравый смысл

Марк Бенеке из американской компании Westland Auto Sales рассказывает, что, например, Toyota Camry в течение первых пяти лет быстро обесцениваются, но после этого периода автомобили очень хорошо сохраняют свою стоимость. Это означает, что владелец может ездить на Camry много лет и все равно потом перепродавать ее по достойной цене.

Также быстро обесцениваются автомобили Mazda. "Это прекрасно подходит для тех, кто заинтересован в приобретении автомобиля, на который они могут положиться в течение длительного времени, по очень доступной цене", — отметил Бенеке.

Джон Лин, автомеханик и владелец JB Motor Works в Филадельфии рекомендует обратить внимание на Honda Civic 2018 года с пробегом около 60 000 км, который будет стоить гораздо дешевле новой модели. "Это экономичный, надежный и практичный автомобиль", — подчеркнул он.

Также читайте:

Подержанные авто, которые прослужат дольше многих новых моделей

Лучшие семейные авто с пробегом по цене до 10 000 долларов

ТОП-9 подержанных автомобилей

  • Toyota Camry. Новый автомобиль стоит 28 700 долларов, а выбор 6-летней Camry может сэкономить 40%.
  • Hyundai Elantra. Цена новой модели начинается от 22 125 долларов, на 6-летней Elantra можно сэкономить более 50%.
  • Mazda 3. Новая модель стоит от 23 950 долларов, модель 2018 года обойдется на половину дешевле.
  • Toyota Tacoma. За новое авто просят от 31 590 долларов, а цена подержанного - от 22 500 долларов. Благодаря своей долговечности подержанные Tacoma сохраняют свою стоимость, одновременно предлагая значительную экономию по сравнению с покупкой новых. Даже модель 2001 года выпуска сегодня дороже многих моделей 2010 года других производителей.
  • Chevrolet Silverado 1500. С новой начальной ценой 37 000 долларов, модель 2018 года можно купить от 19 996 до 33 991 доллар. Модель возрастом от 5 до 10 лет прослужит еще очень долго.
  • Honda Accord. Новое авто стоит от 28 295 долларов, 6-летний Accord стоит на 40% меньше.
  • Honda Civic. Новая базовая цена автомобиля составляет 24 250 долларов, стоимость модели 2018 года начинается от 14 415 долларов.
  • Toyota RAV4. Модель 2018 года выпуска с пробегом 80 000 км продается примерно на 25% дешевле модели 2025 года. Начальная цена нового авто - 29 250 долларов.
  • Subaru Outback. Модель 2018 года продается на 25% дешевле цены нового авто, которая начинается с 29 010 долларов.

Также читайте:

Эксперт назвал лучшее время для покупки подержанного авто

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

авто советы цены автомобиль продажа авто Honda Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
