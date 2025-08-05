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Главная Авто Лучшие семейные авто с пробегом по цене до 10 000 долларов

Лучшие семейные авто с пробегом по цене до 10 000 долларов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 17:30
ТОП-3 подержанных семейных авто по цене до 10 000 долларов
2011-2016 Fiat Freemont Фото: wikimedia.org

Семейный автомобиль должен быть просторным, безопасным и, в идеале, доступным в обслуживании. Комфорт также важен, поскольку семья будет проводить много времени в транспортном средстве.

Три интересные подержанные модели подобрал Moto.

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Fiat Freemont (2011-2016)

2014 Fiat Freemont
Фото: engineindetail.com

Этот 7-местный кроссовер сочетает в себе черты фургона и внедорожника. Он подходит как для езды по городу, так и для дальних путешествий. Автомобиль оснащен мультимедийной системой с навигацией, автоматическим климат-контролем и камерой заднего вида. Багажник достаточно вместительный, а подвеска мягкая. Кроссовер имеет 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

К сожалению, такие автомобили достаточно быстро изнашиваются. Также стоит знать, что некоторые компоненты, такие как подвеска, дорогие и их трудно найти.

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Renault Clio Grandtour (2013-2019)

2018 Renault Clio Grandtour
Фото: autobild.de

Хотя интерьер может быть не очень роскошно отделан, а кабина ограничена в ширине, это хороший автомобиль для семьи из четырех человек (двое взрослых плюс двое детей). Хотя багажник кажется большим, он не подходит для перевозки детской коляски.

Запчасти и обслуживание относительно недорогие, а расход топлива низкий. Этот автомобиль подходит для ежедневных поездок в школу, дошкольное учреждение или на работу.

Toyota Avensis T270 (2009-2012)

2012 Toyota Avensis T270
Фото: wikipedia.org

Бренд известен своей долговечностью. Регулярного обслуживания достаточно, чтобы автомобиль мог проехать сотни тысяч километров без серьезных проблем.

У него достаточно места в багажнике, а также пространства для ног на задних сиденьях. Авто подходит даже для семьи из двух взрослых и трех детей. Впрочем, стоит помнить, что это не динамичный автомобиль.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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