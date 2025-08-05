ТОП-3 вживані сімейні авто за ціною до 10 000 доларів

2011-2016 Fiat Freemont Фото: wikimedia.org

Сімейний автомобіль має бути просторим, безпечним та, в ідеалі, доступним в обслуговуванні. Комфорт також важливий, позаяк родина проводитиме багато часу в транспортному засобі.

Три цікаві вживані моделі підібрав Moto.

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Fiat Freemont (2011-2016)

Фото: engineindetail.com

Цей 7-місний кросовер поєднує в собі риси фургона та позашляховика. Він підходить як для їзди містом, так й для далеких подорожей. Автомобіль оснащений мультимедійною системою з навігацією, автоматичним клімат-контролем та камерою заднього виду. Багажник достатньо місткий, а підвіска м'яка. Кросовер має 6-ступеневу автоматичну коробку передач.

На жаль, такі автомобілі досить швидко зношуються. Також варто знати, що деякі компоненти, такі як підвіска, дорогі та їх важко знайти.

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Фото: autobild.de

Хоча інтер'єр може бути не дуже розкішно оздоблений, а кабіна обмежена в ширині, це гарний автомобіль для сім'ї з чотирьох осіб (двоє дорослих плюс двоє дітей). Хоча багажник здається великим, він не підходить для перевезення дитячого візка.

Запчастини та обслуговування відносно недорогі, а витрата палива низька. Цей автомобіль підходить для щоденних поїздок до школи, дошкільного закладу чи на роботу.

Toyota Avensis T270 (2009-2012)

Фото: wikipedia.org

Бренд відомий своєю довговічністю. Регулярного обслуговування достатньо, щоб автомобіль міг проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних проблем.

У нього достатньо місця в багажнику, а також простору для ніг на задніх сидіннях. Авто підходить навіть для сім’ї з двох дорослих та трьох дітей. Втім, варто пам’ятати, що це не динамічний автомобіль.

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